Archives d'Outre-mer - Les jobeurs embellissent les cimetières à l’approche de la Toussaint

Quelques jours avant la Toussaint, les allées des cimetières sont pleines de vie. On s’active autour des sépultures pour nettoyer, embellir, la dernière demeure d’un proche disparu. Tout ça avec l’aide des jobeurs omniprésents qui proposent leurs services aux familles.





Didier Flohot •



Les marchands du temple

Un cimetière pas comme les autres

Le 1er novembre, jour de la Toussaint, l’Église catholique célèbre tous les saints, connus ou anonymes. Elle est indissociable du jour de prière pour les défunts, que l’Église commémore le 2 novembre. Cette célébration a connu plusieurs évolutions au fil du temps jusqu'à aujourd'hui. Elle est désormais célébrée à travers le monde, signe de recueillement et de célébration à la mémoire des défunts.Depuis plusieurs années, La Toussaint est l'occasion de réunir les « grandes familles » dans les cimetières pour se remémorer les souvenirs des êtres chers disparus. Auparavant, dans les jours précédents le 1er Novembre, les enfants se voyaient confier par leurs parents des brosses, balais et des produits ménagers afin d'aller récurer les tombes de leur famille. Les parents allaient par la suite faire les travaux nécessaires et repeindre les tombes. Depuis, les choses ont quelque peu changé. Ce sont des jeunes aux abords des cimetières qui s'attèlent à nettoyer, réparer les portes et vitres puis repeindre les tombes en échange de petites sommes.Au cimetière de Cayenne, impossible d’échapper aux rites et traditions. A quelques jours de la Toussaint, les jobeurs de tout âge s’affairent avec dévouement et convictions à l’entretien et au nettoyage des tombes. Rencontre avec Georgette et Roberte, deux femmes pour lesquelles les mots dévouement et engagement prennent tous leurs sens.En cette période de Toussaint, comment ne pas évoquer l’un des plus emblématiques cimetières de Guadeloupe, celui de Morne-A-L’eau. Chaque année en cette période de recueillement, le cimetière s’anime et s'illumine à la tombée de la nuit : les familles couvrent les tombes de fleurs et de milliers de bougies. Atmosphère de recueillement où familles, visiteurs locaux et touristes se rassemblent à la mémoire des défunts sur ce site exceptionnel.