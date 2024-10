Assemblée Nationale : le Guyanais Davy Rimane réélu président de la délégation aux Outre-mer

Davy Rimane conserve son fauteuil de président de la délégation Outre-mer de l'Assemblée Nationale. Il a été réélu au second tour de scrutin, mercredi 2 octobre. Il totalise 28 voix, devant les 15 voix de la Mahoraise Estelle Youssouffa et 9 voix pour le Réunionnais RN Jérôme Rivière.

Quatre candidats se sont affrontés ce mercredi pour le poste de Président de la Délégation aux Outre-mer à l'Assemblée nationale. Parmi eux, Davy Rimane, député de Guyane et président sortant du groupe Gauche démocrate et républicaine (GDR), Estelle Youssouffa, députée de Mayotte et membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT), Joseph Rivière, représentant de La Réunion pour le Rassemblement National (RN), et Frantz Gumbs, député de Saint-Martin et membre du MoDem.

Le processus de désignation a nécessité deux tours de scrutin. Au premier tour, Davy Rimane a récolté 25 voix, contre 10 pour Estelle Youssouffa 9 pour Joseph Rivière et 8 pour Frantz Gumbs. Ce dernier retire sa candidature et lors du second tour, Davy Rimane consolide son leadership au sein de cette instance, il a été réélu avec 28 voix, contre 15 pour Youssouffa et 9 pour Rivière.

La délégation aux Outre-mer

Davy Rimane retrouve la présidence de la Délégation aux outre-mer qu'il dirigeait depuis le 22 juin 2023. Cette délégation joue un rôle crucial en informant la représentation nationale sur toutes les questions relatives aux Outre-mer. Elle a également pour mission d’évaluer les politiques publiques mises en œuvre dans les départements d’Outre-mer, les collectivités d’Outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Son action vise à garantir une meilleure prise en compte des spécificités et des enjeux de ces territoires dans les débats et décisions au niveau national.

Au sein de la Délégation aux Outre-mer, plusieurs députés ont été élus aux postes de vice-présidents : Élie Califer, représentant de la Guadeloupe, en tant que 1er vice-président, Steevy Gustave, député de l'Essonne, comme 2è vice-président, Emmanuel Tjibaou de Nouvelle-Calédonie, 3è vice-président, suivi de Frantz Gumbs, représentant Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Maud Petit, députée du Val-de-Marne, en tant que 5è vice-présidente, et Jean-Hugues Ratenon, élu de La Réunion, comme 6è vice-président. En outre, les députés Christian Baptiste, Béatrice Bellay, Philippe Gosselin et Sandrine Nosbé ont été nommés secrétaires de la délégation.