Basket. Jo Paris 2024 : Iliana Rupert et les Bleues en finale face aux États-Unis

Les basketteuses françaises se sont imposées au bout du suspense contre la Belgique 81 à 75 (après prolongation), vendredi soir à Bercy, et sont qualifiées pour la finale des JO-2024 de Paris où elles défieront les Américaines dimanche.

Elle a été omniprésente dans le jeu de l'équipe de France. La Martiniquaise s'est aussi signalée dans les moments importants. Iliana Rupert et les Françaises se sont échappées au score au début de la période de cinq minutes de prolongation, notamment grâce à un tir à trois points d'Iliana Rupert et une adresse sur la ligne des lancers francs.

L'équipe de France féminine de basket est parvenue à surmonter un énorme passage à vide en seconde période et une prolongation face à la Belgique,son bourreau en demi-finales du dernier Euro, pour s'offrir sa première finale olympique depuis 2012,

Les coéquipières de Sarah Michel Boury assurent ainsi à l'équipe de France féminine sa troisième médaille aux Jeux, après l'argent de Londres en 2012 et le bronze de Tokyo en 2021. C'est la deuxième finale olympique, 12 ans après celle perdue par les "Braqueuses" de Céline Dumerc à Londres.

Marine Fauthoux (2ndL) et ses coéquipières fêtent leur victoire lors de la demi-finale féminine entre la France et la Belgique. • ©DAMIEN MEYER / AFP



Vendredi, les Françaises ont été menées de 15 points en début de troisième quart-temps (46-31), mais elles sont revenues au contact des Belges sous l'impulsion de l'ailière Gabby Williams avant les dix dernières minutes, avec seulement trois points de retard (51-48).

Elles ont repris les commandes de la rencontre à huit minutes du buzzer (52-51), grâce à une grande performance en défense, étouffant complètement les phases d'attaque des championnes d'Europe en titre.

Les joueurs de Jean-Aimé Toupane ont compté jusqu'à six points d'avance (59-53), avant une fin de rencontre très serrée, les deux équipes se rendant coup pour coup. Grâce à deux lancers francs de Marine Fauthoux, les Françaises ont retrouvé leur très léger matelas de six points (66-60) à moins d'une minute de la fin.

Mais sur une faute sur Julie Vanloo sanctionnée de trois lancers francs réussis, puis sur un tir primé d'Emma Meesseman, les Belges sont revenues à égalité à huit secondes de la fin, pour pousser à une prolongation.

En finale, elles défieront les Américaines, qui n'ont pas perdu un seul match olympique depuis le 5 août 1992, et la défaite contre la CEI en demi-finale des Jeux de Barcelone.