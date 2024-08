Basket JO Paris 2024 : l’équipe de France masculine se qualifie pour les demi-finales en battant le Canada (82 - 73).

L'équipe de France masculine a retrouvé un collectif fort et s'impose 82 à 73 face au Canada dans un match stressant sur la fin ce mardi 6 août à l'Arena de Bercy à Paris. En demi-finale, les Bleus retrouveront l'Allemagne qu'ils avaient déjà affronté en phase de poule.

En difficulté lors de la phase de poule (deux victoires et une défaite), l’équipe de France de basket masculine s’est réveillée au meilleur des moments et devant un public en fusion. Portés par l’Arena de Bercy, les bleus ont terrassé l’équipe du Canada 82 à 73 ce mardi 6 août. Dans un grand soir, le Martiniquais Isaïa Cordinier a régalé ses partenaires et les supporters avec de nombreux tirs à trois points. Il termine deuxième meilleur marqueur (20 points) du match derrière son coéquipier Guerschon Yabusele (22 points).

#Paris2024 | 🏀 CORDINIER !!!!! ENCORE UN 3 POINTS POUR LE FRANÇAIS QUI EST EN FEU 🔥🔥



📺 Suivez le match en direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/60YrZxzqK3 — francetvsport (@francetvsport) August 6, 2024

Un collectif retrouvé

Dès le premier quart-temps, l’équipe de France impose une pression folle et prend les devants. En feu, le Martiniquais Isaïa Cordinier enchaine les shoots à trois points réussis et les bleus se détachent. En face, les Canadiens font preuve d’inefficacité et laissent les Français prendre le large. À la fin du premier quart, les coéquipiers de Rudy Gobert – remplaçant au coup d’envoi – mènent 23 à 10. Dans le second quart-temps, le rythme du match monte un peu en intensité. Les Canadiens reviennent avec de meilleures intentions, mais butent sur une défense française enfin retrouvée. "Ce soir le collectif a répondu présent, lâche le Martiniquais Andrew Albicy. On a mis beaucoup d’intensité et montré un autre visage. On l’a montré au bon moment".

Conseil : ne jamais nous enterrer 🤫🇫🇷



Les Bleus sont en demi-finale des Jeux Olympiques après un énorme match contre le Canada 😤#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #Paris2024 | #FRACAN pic.twitter.com/gZphkzve55 — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 6, 2024

Galvanisés, les bleus rentrent aux vestiaires avec un avantage de 16 points (45 -29). Au retour, les choses se tendent un peu et les Canadiens reviennent jusqu’à 4 points des Français. Mais il était écrit que cette équipe de France n’allait pas tomber ce soir. Décriée pour leur jeu depuis le début de la compétition, les Français se sont nourris de l’adversité pour faire bloc et se remobiliser. "Beaucoup de gens ont pensé que ça allait nous détruire et nous faire perdre confiance en nous, mais au contraire cette adversité nous a permis de nous reconstruire, clame le Guadeloupéen Rudy Gobert. Aujourd’hui, chaque joueur qui était sur le terrain a montré une intensité incroyable et on a été ensemble". En équipe, les bleus ont tenu le score même quand les Canadiens ont accéléré le rythme, menés par Shai Gilgeous-Alexander. "Il y a eu des périodes difficiles durant ce match, mais on n'a jamais perdu la tête et on est restés l’équipe de France" glisse Rudy Gobert.

Face au Canada qui les avaient humiliés l’année dernière à Jakarta au Japon 95 – 65 lors de la coupe du monde 2023, les bleus ont dû serrer les vices en fin de match et ont pu remercier Victor Wembanyama pour ses deux contre salvateurs. La France s’impose finalement 82 -73.

L’Allemagne avant-dernier stop avant une éventuelle médaille

En demi-finale jeudi 8 août, l’équipe de France va retrouver une vieille amie : l’Allemagne. En phase de poule, les deux équipes s’étaient déjà affrontées et les champions du monde en titre avaient pris le meilleur sur l’équipe de France en match de clôture 85 à 71.

🔜 🇩🇪 ⚔️



Rendez-vous jeudi 8 août à 17h30 pour les demi-finales des Jeux Olympiques face à l'Allemagne 👊#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #Paris2024 pic.twitter.com/zn52Q0YKmi — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 6, 2024

Mais l’équipe de France qui se présentera face aux Allemands n’est plus la même qu’en phase de poule et a enfin retrouvé sa force : son collectif.