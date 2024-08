Basket. JO Paris 2024 : les Bleues avec Iliana Rupert remportent leur quart de finale face à l’Allemagne

Partager :

"On est contentes, on a fait un bon match et on a hâte d'être là dans deux jours ". La Martiniquaise Iliana Rupert affiche un grand sourire après la qualification de l'équipe de France de basket pour les demi-finales des Jeux olympiques ce mercredi 7 août. Les Françaises ont battu l'équipe d'Allemagne avec un score de 84-71. Elles affronteront les Belges en demi-finale vendredi.

L'équipe de France féminine de basket atteint une nouvelle fois le dernier carré du tournoi olympique. Les Bleues auront vendredi l'occasion de prendre leur revanche sur les Belges, qui les avaient éliminées à ce même stade de la compétition à l'Euro-2023, avec un score de 67-63. Il a fallu attendre la fin du premier quart-temps pour que la Martiniquaise Iliana Rupert et l'équipe de France prennent les commandes de la rencontre. Portées par le soutien du public, les Françaises ont déroulé leur jeu face à une équipe d'Allemagne qui participe aux Jeux olympiques pour la deuxième fois seulement de son histoire, après 2012. Les joueuses de l'équipe de France se sont maintenues dans une fourchette de 12 à 20 points d'avance et n'en sont jamais redescendues. Durant ce match, on a pu ressentir la force et la domination physique de l'équipe, contraignant leurs rivales à chercher des fautes pour espérer marquer. Iliana Rupert célèbre la victoire de l'équipe de France quart de finale féminin entre l’Allemagne. • ©MICHAEL BAUCHER - PANORAMIC / PANORAMIC C'est une belle victoire pour la Martiniquaise qui participe aux jeux olympiques pour la deuxième fois. Iliana Rupert connait en ce moment sa 64e participations en équipe de France. Les Bleues affronteront donc les Belges en demi-finale vendredi. Si elles s'imposent la finale devrait se jouer face aux États-Unis.

