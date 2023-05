CONCERT. Violons et tambours Ka pour lutter contre l’oubli de l’esclavage et de la Shoah

Partager :

Dans le cadre du Temps des Mémoires, La1ere.fr vous propose un concert, "Les instruments de l'espoir", qui s'est déroulé le 15 février 2023 dans l'auditorium de la synagogue Emanu-El, à New York. Sur scène, les Violons de l'espoir et les tambours Ka de Guadeloupe ont joué ensemble pour lutter contre l’oubli de l’esclavage et de la Shoah.

Outre-mer la 1ère •

Deux peuples, deux crimes contre l'humanité, deux combats, deux résistances et deux instruments nomades et résilients se retrouvent pour cet événement musical qui crée la rencontre entre la mémoire de la Shoah et celle de l’esclavage. Le concert "les instruments de l'espoir" a rassemblé le 15 février 2023 dans l'auditorium de la synagogue Emanu-El, à New York, les Violons de l'Espoir, un groupe jouant sur des instruments rescapés de la Shoah, et des tambours Ka de Guadeloupe, nés dans les plantations esclavagistes. Après avoir vu ce concert, je suis sincèrement touchée. Je suis émue d'avoir vu une si belle collaboration et coopération d'instruments qui viennent de deux mondes très différents. Une spectatrice Un véritable hymne à la paix Lors de ce concert, des grands solistes internationaux comme Cihat Askin ou Sevil Ulucan Weinstein ainsi que des musiciens antillais réputés jouent sur ces violons chargés d'histoire l'Hebrew Melody ou la Jewish Symphony. Les violons restaurés depuis des années par Amnon Weinstein ont été le soutien de victimes de la Shoah et les tambours Ka ont apporté le même soutien aux esclaves noirs de la Caraïbe. Avec la participation de : Direction musicale et piano : Jean-Michel Lesdel Violon : Julie Aristide, Cihat Askin, Clément Nagy, Sevil Ulucan Weinstein Percussions : Dominique Anzala , José Bellerose, Marc Pandolf Alto : Thomas Gonzalez Violoncelle : Alberto Garcia Fayad Chant : Fanswa Ladrezeau, Rosan Monza Artistes sur la scène de l'auditorium de la synagogue Emanu-El, à New York pour le concert "les instruments de l'espoir" • ©Ailleurs et ici Réalisation Arnaud Legoff Captation produite par Beau Comme une Image avec la participation de France Télévisions et avec le soutien du Ministère des Outre-Mer et la Région Guadeloupe.

Production Ailleurs et ici avec la participation de France Télévisions

Durée 83 minutes - 2023

Partager :