Coupe du monde féminine : l’équipe de France qualifiée pour les quarts de finale

L’équipe de France féminine de football s’est qualifiée pour les quarts de finale de la coupe du monde, en battant ce mardi 08 août le Maroc 4 à 0. Les coéquipières de Wendie Renard défieront l’Australie samedi à Brisbane.

Samuel Piqueur •

Il n’y a pas eu match, ou presque. Les Bleues n’étaient pas venues pour faire de la figuration, et dès l’entame de la partie cela s’est vu. Wendie Renard et sa bande ont maitrisé la partie de main de maître.

Le calvaire des joueuses de Reynald Pedros – sélectionneur du Maroc et ancien entraineur de l’Olympique Lyonnais féminin – débute dès la 15ᵉ minute, quand la nouvelle attaquante de l’OL Kadidiatou Diani ouvre le score de la tête. Elle inscrit à ce moment là son quatrième but de la compétition. Face au bloc bas des lionnes de l’Atlas (surnom de la sélection du Maroc), les bleues ont haussé le ton. À la 20ᵉ minutes, c’est la Parisienne Kenza Dali qui d’une frappe croisée vient tromper la vigilance de la défense marocaine et double la mise. Étouffée dans sa partie de terrain, la sélection du Maroc va craquer une troisième fois à la 25ᵉ minute. C’est cette fois, la meilleure buteuse de l’histoire de l’équipe de France, Eugénie le Sommer qui vient asséner le coup de grâce.

Les joueuses françaises célèbrent le deuxième but de leur équipe lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine entre la France et le Maroc au stade Hindmarsh d'Adélaïde le 8 août 2023. • ©FRANCK FIFE / AFP

À la mi-temps, le sort de ce huitième de finale était quasiment scellé. Même si en seconde période, les Marocaines ont semblé moins timorées. Elles ont inquiété à plusieurs reprises la défense française, sans jamais présenter de réels dangers. À la 70ᵉ minute, Eugénie Le Sommer est venue inscrire un peu plus son nom dans l’histoire du football français en inscrivant son 92ème buts en sélection pour le 4 à 0.

L’Australie : acte II

Les joueuses ultramarines à l’exception de Wendie Renard – qui a joué les 90 minutes du match – n’ont pas pesé sur le score de la rencontre. Entrée à la 80e minute la Guadeloupéenne Naomie Feller a disputé ses premières minutes lors de cette coupe du monde. La joueuse originaire de Bouillante en Guadeloupe, a pu montrer ses qualités de vitesse et toute sa fougue sur le front de l’attaque. Sa compatriote, la Guadeloupéenne Estelle Cascarino entrée au même moment en défense centrale, s’est quant à elle montré infaillible. Elle pourrait prétendre à une place de titulaire contre l’Australie au côté de Wendie Renard.

En quart de finale, l’équipe de France va retrouver une vielle connaissance qui l’avait battu en match de préparation (1 à 0), une semaine avant le début de la coupe du monde. Ce match face à l’Australie s’annonce très difficile, d’autant plus que les Australiennes seront devant leur public dans un stade de Brisbane chauffé à blanc. Des Australiennes qui semblent solides depuis le début de la compétition. Techniquement et tactiquement, elles sont très bien organisées et devraient poser quelques problèmes à la sélection française. En huitième de finale, elles ont éliminé la sélection du Danemark sur le score de 2 à 0. Galvanisées par le retour de leur joueuse star Sam Kerr, les Matildas (surnom de la sélection Australienne), vont se présenter en ordre de bataille face à la France.

Il n'empêche grâce à cette victoire tout en maîtrise, l’équipe de France continue son parcours dans cette coupe du monde et peut se permettre de rêver. Wendie Renard et ses coéquipières ne sont plus qu’à trois matchs de leur première étoile.