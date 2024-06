Crise en Nouvelle-Calédonie. Les violences reprennent et se répandent maintenant sur tout le territoire

Partager :

Les arrestations et transfèrements de 7 militants du CCAT vers l'Hexagone ravivent les tensions. Gilles Jorédié et Joël Tjibaou sont en détention au Camp-Est, la prison de Nouméa depuis le 25 juin. Les affrontements et incendies se multiplient, certains évoquent même "une nuit de terreur", que ce soit à Nouméa, en Brousse et même dans les îles, épargnées jusqu'à présent.

Les deux militants indépendantistes sont dans ce fourgon du RAID. C'est donc sous haute surveillance que Gilles Jorédié et Joël Tjibaou sont arrivés au tribunal de Nouméa pour être présentés séparément au-devant du juge des libertés et de la détention. Leurs arguments semblent convaincre le magistrat qui décide de les placer en détention provisoire au Camp-Est dans la capitale calédonienne. Ils échappent ainsi au transfèrement vers l'Hexagone. Me Stéphane Bonomo, défense de Gilles Jorédié • ©Outre-mer la 1ère Face à l'indignation mondiale que de la déportation en France de détenus kanak a provoqué, je crois, qu'aujourd'hui, la justice est revenue à plus de sérénité. Me Stéphane Bonomo, défense de Gilles Jorédié Sur le terrain la violence se propage. Elle gagne désormais le reste du territoire et même les îles qui étaient jusque-là préservées. Les dégâts sont considérables comme dans cette école maternelle qui compte 300 élèves. Ici les flammes ont réduit en cendres une salle de classe. "Une classe de CP qui a entièrement été dévastée par les classes. Elle est collée à la salle de motricité. (...) Au niveau de la maternelle les trois classes sont complètement effondrées." précise Lyndsey Perreau, professeur des écoles. André Guerry, adjoint au maire de Païta chargé de la sécurité et des équipements • ©Outre-mer la 1ère Franchement, je ne sais pas ce que je ressens. C'est compliqué parce que s'attaquer aux écoles, c'est s'attaquer à l'avenir. Quoi qu'il arrive politiquement dans ce pays, ce n'est pas la solution. André Guerry, adjoint au maire de Païta en charge de la sécurité et des équipements Dans ce climat de vives tensions, une nouvelle victime a été enregistrée. Un jeune homme de 23 ans en détresse respiratoire est décédé après s'être rendu sur les barrages à Nouméa.

