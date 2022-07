Dans l’Hexagone, plus du tiers des natifs des Outre-mer et leurs enfants déclarent subir des discriminations

L’INSEE et l’INED ont publié, mardi 5 juillet, une enquête conjointe intitulée "Trajectoires et Origines". L’étude permet de mesurer l’ampleur des inégalités sociales et économiques liées aux origines géographiques, nationales ou culturelles : elles touchent tout particulièrement les originaires des Outre-mer.

Outre-mer la 1ère •

C’est le deuxième volet d’une enquête réalisée en 2008-2009. L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et l’institut national d'études démographiques (INED) ont réalisé à dix ans d’intervalle une enquête sur les parcours des personnes immigrés ou ultramarines et descendantes d’immigrés ou d’Ultramarins.

Origine, nationalité, couleur de peau

D’une manière générale, "en 2019-2020, 19 % des personnes de 18-49 ans déclarent avoir subi 'des traitements inégalitaires ou des discriminations', contre 14 % en 2008-2009." Les proportions sont nettement plus élevées quand il s’agit des personnes originaires des Outre-mer et des leurs enfants et petits-enfants, expliquent les experts de la statistique.

En 2019-2020, 33% des natifs des outre-mer et 36% de leurs descendants ont rapporté des discriminations, des proportions sensiblement similaires à celles relevées dix ans auparavant (31% et 39%). Ces personnes déclarent principalement avoir fait l’objet d’un traitement inégalitaire en raison de leur origine, de leur nationalité ou de leur couleur de peau.

Plus précisément, les personnes natives d'un territoire ultramarin et leurs descendants comptent parmi les personnes qui rapportent le plus de discriminations du fait de leur origine ou de leur couleur de peau : 27 % parmi les natifs d’Outre-mer et 26 % de leurs enfants nés en France métropolitaine.

Démarches à la suite de discriminations

Pour réaliser cette étude, les spécialistes de la statistique ont couvert de nombreuses thématiques de la vie quotidienne : logement, éducation, maîtrise de la langue, travail, santé, relations sociales et familiales, expérience des discriminations, nationalité, citoyenneté, relations avec les institutions, pratiques et croyances religieuses...

Ils se sont intéressés à l’origine géographique de 27 200 personnes "tirées au sort parmi les habitants de France métropolitaine". Ils se sont également penchés sur d'autres caractéristiques comme leur origine sociale, leur lieu de résidence, leur genre et leur âge, ou encore leur niveau d’instruction.

L’INSEE signale également que "malgré une plus forte sensibilisation ces dix dernières années, entamer des démarches à la suite de discriminations reste rare."