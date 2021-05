[DIRECT] Comment suivre la cérémonie du 10 mai ?

Ce lundi 10 mai 2021, suivez en direct la cérémonie consacrée à la journée nationale des mémoires, de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, au Jardin du Luxembourg sur le portail Outre-mer la 1ère.

Angélique Le Bouter •

Vous pourrez suivre notre émission spéciale en direct sur cette page et sur Facebook dès 14h45, mais aussi en télé sur franceinfo et Public Sénat. L'émission débute une heure avant la cérémonie solennelle qui se tiendra cette année en présence du Président de la République, Emmanuel Macron. Ce 10 mai 2021 marque les 20 ans de l’adoption de la loi Taubira, reconnaissant l’esclavage et la traite comme crimes contre l’humanité.

Kessi Weissaupt, journaliste à Outre-mer la 1ère, et Oriane Mancini, journaliste à Public Sénat, présentent en direct cette émission consacrée à la 16e journée nationale des mémoires, de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, au Jardin du Luxembourg.

Les invités

Parmi les invités de cette journée exceptionnelle, Christine Taubira, ancienne garde de Sceaux, Jean-Marc Ayrault, président de la Fondation pour la Mémoire d’esclavage, Emmanuel Gordien, président de l'association "Comité marche 1998", les historiens Frédéric Régent et François Durepaire, l’artiste Kerry James, ainsi que l'économiste Thomas Piketty, auteur de Capital et Idéologie paru en 2019, livre dans lequel il défend le bien-fondé de la démarche des réparations envers les victimes et donc les descendants des victimes de l’esclavage.

Les temps forts

L'arrivée d'Emmanuel Macron aux Jardins du Luxembourg est programmée pour 15h45. Des extraits du travail des élèves des classes lauréates du concours national de la Flamme de l’égalité seront lus lors de la cérémonie, ainsi qu'un extrait du discours de Christiane Taubira devant l’Assemblée Nationale le 18 février 1999. Candice Albardier et Edwin Fardini, lauréats du concours Voix des Outre-mer, interprèteront un air de musique traditionnelle guadeloupéen "Elwa ou ka vwayajé". Enfin, après les dépôts de gerbes et une minute de silence, les deux artistes entonneront la Marseillaise.

