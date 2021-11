DOCU. Evingel, une créatrice tous azimuts

Ceux qui la connaissent la définissent comme un couteau suisse mais on aurait pu aussi la surnommer Shiva ! Tout ce que touche Evingel ne manque pas de se transformer en succès. Découvrez le portrait d'une femme jamais à court d'idées et toujours en train d'imaginer de nouveaux projets.

Outre-mer la 1ère •

Le Portail des Outre-mer vous propose "Mes copines ont du style !" , une galerie de portraits de femmes ultramarines. Des femmes libres qui ont choisi des chemins professionnels originaux, là où personne ne les attendait.

Evingel, toujours un projet en cours

Evingel est d’origine guyanaise et guadeloupéenne. Véritable touche-à-tout, elle quitte tôt l’école et s'essaye à plusieurs métiers. Elle devient graphiste, dessine sur des tee-shirts et les vend, crée différents médias... Elle devient photographe quand elle n'est pas satisfaite de ceux avec qui elle collabore. Elle mixe en soirée, écrit aussi un livre "le Manuel du bonhomme ". Elle tient pendant un temps une boutique de gâteaux. Bref, elle a toujours une nouvelle idée à concrétiser.

La dernière invention de cette femme qui croque la vie à pleines dents : un jeu de société Jamii dédié aux cultures noires.

Réalisation : Julie Bonan d'après l'idée originale de Pénélope Richard

Production : Axe Sud Productions

Durée : 6 min - 2021