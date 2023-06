DOCUMENTAIRE. "Au revoir mon atoll" : l'exode scolaire des adolescents polynésiens

La poursuite de leur scolarité oblige les adolescents des atolls à quitter leur famille pour vivre en internat dès le collège. Maihani, Temanihi, Heitiare et leurs parents, vivant à Manihi, se confient pendant la pause des vacances. Entre crainte et espoir, ils abordent ce nouveau chapitre de leur vie avec déterminisme et résignation.

Chaque année, de nombreux jeunes originaires des atolls polynésiens sont contraints de s'éloigner de leurs lieux d'enfance pour suivre une scolarité et s'assurer un avenir. Un véritable tournant dans leur vie et celle de leurs familles. Ce départ inaugure le début d’un quotidien sans parents, qu’ils ne reverront plus que quatre fois par an.

À travers le parcours de trois jeunes originaires de Manihi dans les îles Tuamotu, le documentaire "Au revoir mon atoll" de Julia Pocard revient sur cette particularité polynésienne à quelques semaines de la rentrée scolaire.

Tevainui, 13 ans, profite des vacances avant de repartir à Rangiroa poursuivre ses années de collège. • ©Riddim Production

Des témoignages émouvants

Maihani, 11 ans, est à l’aube de sa migration scolaire vers l’île de Rangiroa, dans l’un des trois collèges internats des îles Tuamotu, le plus vaste archipel de Polynésie française. Électrisée par l’épopée collégienne qui l’attend, Maihani vit ses dernières semaines sur Manihi avec allégresse et toute l’innocence de son âge. Mais les vacances passent, la date approche et les premiers signes d’inquiétude affleurent.

Contrairement à elle, son voisin Temanihi, 14 ans, connaît bien l’internat de Rangiroa et n’a pas hâte d’y retourner à la rentrée prochaine. Il partage ses inquiétudes à l'idée de se retrouver de nouveau loin de ses proches.

Quant à Heitiare, adolescente de 16 ans au parcours scolaire parsemé d’épreuves, elle a définitivement quitté le collège de Rangiroa qui lui a laissé des séquelles et un goût amer d’échec.

Les parents, en proie à l'inquiétude, l'impuissance ou la tristesse de voir leurs enfants partir loin d'eux, le tout dans un environnement incertain, témoignent à leur tour et offrent un double regard sur ces départs.

Maihani et Mihiarii avant le départ pour Rangiroa • ©Riddim Production

Écriture et réalisation : Julia Pocard

Production Riddim Production avec la participation de France Télévisions

Durée 52 minutes - © 2023