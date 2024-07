Élections législatives 2024 : le 2e tour a débuté en Outre-mer

Le vote pour le deuxième tour des législatives de 2024 a débuté ce samedi 6 juillet à Saint-Pierre-et-Miquelon. C’est dans ce territoire d’outre-mer que les électeurs sont les premiers à prendre le chemin des urnes. En raison du décalage horaire, une partie de l'outre-mer vote ce samedi 6 juillet 2024 : la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon.

À midi, heure de Paris, il était 8 heures du matin à Saint-Pierre-et-Miquelon. En raison du décalage horaire, ce territoire d'outre-mer a été le premier à ouvrir les bureaux de vote. On compte 5069 inscrits dans cet archipel français situé près de la côte canadienne. Les opérations électorales ont ainsi démarré dans une ambiance sereine et organisée, marquant le début de la journée électorale pour les territoires français d’outre-mer.

Après Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsqu’il sera 13 heures à Paris, les bureaux de vote ouvriront en Guyane. 108 900 électeurs vont choisir leurs députés parmi les trois candidats en lice, deux dans la première circonscription et un dans la seconde circonscription.

À 14 heures à Paris, soit 8 heures du matin aux Antilles, ce sera au tour des électeurs de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy de se rendre aux urnes. Pour la Martinique, on compte 304 683 électeurs répartis dans 4 circonscriptions appelés à élire les 4 députés de Martinique. Dans l’île voisine, la Guadeloupe, 318 786 Guadeloupéens inscrits sur les listes électorales vont devoir départager les candidats en lice dans les quatre circonscriptions. Notez qu’ils sont 25 220 électeurs de Saint-Martin et Saint-Barthélemy pour désigner un député pour la circonscription des îles du nord.

Dans ce même créneau horaire de ce samedi, les Français de l'étranger pourront aussi voter, notamment ceux résidant en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Dans la soirée, un autre territoire d’outre-mer sera concerné par le 2e tour des législatives. Il s’agit de la Nouvelle-Calédonie à partir de 22 heures (heure de Paris), avant l’ouverture des bureaux dans l’Hexagone dimanche à 8 heures.

Les sondeurs et les politiciens anticipent une augmentation de la participation par rapport au premier tour des législatives de samedi dernier. En Martinique, seulement 30 % des électeurs ont voté. En Guadeloupe, le taux de participation a atteint 33,56 %. En Guyane, il s'est élevé à 32,5 %. À Saint-Pierre-et-Miquelon, 55,42 % des électeurs se sont déplacés pour voter, soit 2 809 personnes, contre 53,45 % il y a deux ans.

Les premiers résultats de participation pour ce deuxième tour des élections législatives seront connus à 18 heures, heure de Paris, soit à midi dans la zone atlantique.