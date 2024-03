Émotion en Guadeloupe : Cédric Cornet, le maire de la ville du Gosier, retrouvé sans vie à son domicile

Cédric Cornet, maire de la ville du Gosier en Guadeloupe et de président de la CARL (Communauté d'agglomération La Riviéra du Levant), est décédé jeudi 21 mars 2024 à l'âge de 42 ans. Son décès a été constaté à son domicile où il a été retrouvé dans un état de raideur cadavérique.

Jean-Claude Samyde avec Guadeloupe la 1ère •

Le corps inanimé de Cédric Cornet a été découvert à son domicile, situé rue Rolnin, au Gosier, ce jeudi 21 mars 2024, à 18h31. Son chauffeur et sa femme ont alerté les secours. À l'arrivée des sapeurs-pompiers, l'élu était déjà en état de rigidité cadavérique, selon le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS).

La procureure de la République de Pointe-à-Pitre, Caroline Calbo, s'est rendue sur les lieux et a annoncé l'ouverture d'une enquête pour éclaircir les circonstances du décès. Lors d'une déclaration devant les journalistes, elle a précisé que des examens supplémentaires et une autopsie seront effectués le vendredi 22 mars 2024 à Pointe-à-Pitre, afin de fournir plus de détails.

Décès de Cédric Cornet : première déclaration de la Procureure de la République • ©Jean-Marie Mavounzy - Guadeloupe La 1ère

Un homme engagé

En février 2019, Cédric Cornet avait été reconnu coupable en appel d'atteinte sexuelle sur mineure et inscrit au fichier des délinquants sexuels. Malgré cela, il a été élu maire du Gosier le 28 juin 2020 avec près de 50 % des voix, portant la liste "Au service de la population". Il est devenu ainsi le plus jeune élu de Guadeloupe.

Cédric Cornet, président de la Communauté d'agglomération La Riviera du levant (CARL) • ©Guadeloupe La 1ère

Par la suite il devient président de la CARL (Communauté d'agglomération La Riviéra du Levant), union de quatre communes du Sud de la Grande Terre : La Désirade, Le Gosier, Sainte-Anne et Saint-François. La question économique constituait une des priorités majeures du projet de territoire de la Riviera du Levant qu'il animait.

Les réactions...

Ce décès inattendu a provoqué une profonde émotion à la fois parmi les populations qu'il servait et au sein de la classe politique, ainsi que dans toute la région.

Dans un communiqué, le président de la Région Guadeloupe, Ary Chalus, a rendu hommage à la mémoire de Cédric Cornet, soulignant ”qu'il s'était rapidement investi dans la politique avec une passion débordante”. Pour le préfet de Guadeloupe, Xavier Lefort, "Cédric Cornet laissera le souvenir d'un élu énergique et engagé au service de son territoire."

Le sénateur de Guadeloupe, Victorin Lurel, a salué un jeune homme qui, malgré leurs différences politiques, était remarquablement actif, dynamique et éloquent dans ses discours.

Pour Serge Smock, maire de Matoury (Guyane) et président de la Communauté d'Agglomération du Centre Littoral (CACL), Cédric Cornet était un individu de convictions et d'actions, ayant laissé une empreinte sur tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître.

Le président du Conseil départemental, Guy Losbar, a exprimé son choc en apprenant le décès de son "ami". Il a souligné que la perte de Cédric Cornet représentait un coup dur pour Le Gosier, la CARL et la Guadeloupe dans son ensemble, en raison de son engagement sincère à améliorer les politiques publiques de manière pragmatique”.

Rody Tolassy, délégué départemental du rassemblement national, souligne que "Cédric Cornet était l'un des seuls maires à faire bouger sa commune. Il était de cette génération combative et courageuse qui bousculait les codes et le système politique guadeloupéen”.