En Nouvelle-Calédonie, la deuxième juge kanak a prêté serment, 41 ans après son père

Océane Uhila-Trolue a prêté serment mardi devant la cour d'appel de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, première femme à ce poste et deuxième magistrate kanak après son père Fote Trolue, nommé en 1983.

La date d'installation de cette nouvelle juge du tribunal civil et pénal de Nouméa n'est pas encore fixée, mais Mme Uhila-Trolue est désormais la seule magistrate kanak dans l'archipel de 271.400 habitants, dont 111.856 personnes qui déclarent appartenir à la communauté kanak selon le dernier sondage de 2019. Elle a prêté serment avec émotion devant ses pairs et sa famille, quarante-et-un ans après son père récemment décédé.

Premier magistrat kanak en 1983, décoré de la Légion d'honneur et membre du Comité des sages – instance indépendante qui rassemble des personnalités reconnues et respectées de l'archipel –, Fote Trolue avait auparavant été condamné à huit mois de prison avec sursis pour avoir rédigé un tract traduit en langue kanak dénonçant des discriminations, en 1969. "C'est émouvant pour moi, mais c'est une réussite collective. Ce n'est pas seulement moi qui ai réussi, c'est aussi mon clan, ma famille, toutes les personnes qui m'ont soutenue et c'est aussi une fierté pour le pays", a déclaré à l'AFP Océane Uhila-Trolue.

Elle encourage les jeunes à "travailler pour le pays"

Née en 1976, elle a rejoint la magistrature par voie d'intégration directe après une carrière juridique.

"Le premier enjeu, pour moi, sera de contribuer à l'application du droit coutumier aux côtés du droit commun. C'est très important parce que nous avons ici deux statuts", a encore indiqué la magistrate.

Elle a encouragé aujourd'hui "les jeunes à travailler pour le pays" et s'est dite "confiante pour son avenir".

L'éducation en Nouvelle-Calédonie souffre d'importantes disparités géographiques et ethniques. En 2019, seulement 8,2% des Kanaks étaient diplômés de l'enseignement supérieur, contre 54,2% pour les Européens et 25,4% pour l'ensemble des communautés de l'archipel.