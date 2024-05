🎧 Faire-pays ? Le podcast qui nous invite à "Vivre ensemble autrement, Outre-mer" d’après le manifeste de Patrick Chamoiseau

Faire-Pays ? est une série audio inédite sur les problématiques structurantes des territoires des Outre-mer et les solutions à y apporter. Elle reprend l'appel lancé par l'écrivain martiniquais Patrick Chamoiseau dans le texte "Faire pays, éloge de la responsabilisation", une interrogation sur les notions d'identité, de nation, d'appartenance et d'autonomie pour réécrire l'imaginaire des Outre-mer

La nouvelle série audio "Faire-pays ?" met les Outre-Mer sous le feu des projecteurs, explore leurs défis actuels et ouvre nos esprits aux solutions de demain.

Elle démarre avec un appel fort lancé par Patrick Chamoiseau, écrivain martiniquais et prix Goncourt pour "Texaco". Dans son dernier texte, "Faire pays : éloge de la responsabilisation", paru en mai 2023, il pousse à repenser nos idées sur l'identité, la nation, et l'autonomie. Un vrai casse-tête, non ?

En partant de l'exemple martiniquais et en compagnie d'acteurs terrain et d’experts, on interroge ces territoires souvent fantasmés, mais dont les défis quotidiens des habitants restent dans l'ombre en Hexagone. La France compte 12 territoires d'Outre-mer, habités par 2,6 millions de personnes, dont 1,2 million de jeunes.

Un podcast en 10 Ă©pisodes

La série audio revisite dix grandes thématiques structurantes des Outre-mer. Chaque épisode reprend les mots de Patrick Chamoiseau lu par Pierre Tissot avant de partir sur le terrain, aux côtés des acteurs locaux. Trois experts partagent ensuite leurs analyses afin que chacun puisse se faire sa propre opinion. En effet, les enjeux quotidiens auxquels font face leur population sont souvent méconnus dans l'Hexagone.

Certains intervenants du podcast Faire-Pays ? : Jean-Marc Rosiers, Frantz Ebadere, Bertrand François-Lubin, Anicet Soquet, Lyane OrmeĚ€s, Fred Sainte-Rose-Rosemond • ©Mas Productions

Écoutez le premier épisode : la citoyenneté

Ce premier épisode aborde la question cruciale de la citoyenneté. En partant de l'exemple de la Martinique, prise entre l'héritage colonial et la double allégeance, la quête d'une identité unique est un défi. Quid de celui qui part loin et se détache de ses racines ? Comment peut-il contribuer à préserver la richesse culturelle de sa terre natale ?

.

Le véritable défi réside non seulement dans la reconnaissance de notre appartenance à la République. Mais aussi dans l'affirmation de notre identité unique. Nous sommes pris dans l'étau d'une double allégeance. Citoyen de la France, certes, mais aussi gardien de nos racines caribéennes. Patrick Chamoiseau

Patrick Chamoiseau, souligne le poids du passé colonial, qui bouleverse le sens donné à la notion de citoyenneté. Anicet Soquet, qui a réhabilité le quartier dense de Volga Plage à la Martinique, évoque la nécessité pour ses concitoyens de reconnaître et de préserver leur identité culturelle et historique.

Les 10 Ă©pisodes :

Épisode 1 : la citoyenneté avec Anicet Soquet , porte-parole du conseil citoyen de Volga-Plage

, porte-parole du conseil citoyen de Volga-Plage Épisode 2 : agriculture et souveraineté alimentaire avec André-Jude Cadasse , fondateur de l'exploitation “Le petit cocotier” en Martinique

, fondateur de l'exploitation “Le petit cocotier” en Martinique Épisode 3 : la Culture avec Marie-Michelle Darsières , présidente de l'association martiniquaise “Mémoires Habitées”

, présidente de l'association martiniquaise “Mémoires Habitées” Épisode 4 : questions institutionnelles avec Bertrand François-Lubin , Docteur en droit public à l'Université des Antilles

, Épisode 5 : le sanitaire et la santé avec Lyane Ormès , directrice du Centre d'action sociale du Lorrain en Martinique

, directrice du Épisode 6 : les Transports avec Béatrice Bellay, directrice des services de la Communauté d'agglomération de L'espace Sud Martinique

directrice des services de la Communauté d'agglomération de L'espace Sud Martinique Episode 7 : énergie et écologie avec Frantz Ebadère , directeur général d'Easy Drive et d'Easy Solar

, directeur général d'Easy Drive et d'Easy Solar Épisode 8 : financement des collectivités locales avec Fred Sainte-Rose Rosemond , consultant expert du secteur public

, consultant expert du secteur public Épisode 9 : la langue avec Jean-Marc Rosiers , professeur de créole

, professeur de créole Épisode 10 : la violence avec Fabienne Sainte-Rose, membre de l'association 1000 et une victimes

⇒ Retrouvez ici l'ensemble des épisodes de la série "Faire-Pays ?"

Une co-production France Télévisions et MAS Productions

Un concept de Nicolas Benoît et Arnauld Rosine

Journaliste en Martinique Jean-Marc Kromwel

À la réalisation, Jean-Christophe Bisson et Arthur Aubeneau

Ă€ la production, Yann Rosine

À l'écriture et à la voix, Daphnée Breytenbach

Co-Ă©criture de Jean-Marc Cohr

Avec les voix additionnelles d'Anne-Sophie Nallino et de Pierre Tissot