Famille monoparentale : bientôt une carte "parent solo" qui reconnaît leur droit ?

Les familles monoparentales auront-elles enfin une carte qui reconnaît leur situation devant la loi ? Cette idée vient de la députée Renaissance de Paris Fanta Berete. Cette dernière voudrait déposer à l’automne prochain, une proposition de loi afin de créer une carte "parent solo ". Elle-même mère solo, tire de son expérience personnelle pour concevoir son projet "J’ai toujours été étonnée [en tant que maman solo] de toujours devoir produire les mêmes documents pour justifier de ma condition", indique la députée de la 12ᵉ circonscription parisienne. Ce projet de carte s’il est adopté, reconnaîtrait officiellement le statut de ces familles monoparentales. En France, près de deux millions de foyers seraient concernés selon les chiffres de l’INSEE en 2020.

Inspiré du modèle de la carte famille nombreuse, ce projet pourrait venir en aide à de nombreux foyers dans les Outre-mer, où la part des familles monoparentales est bien plus élevée que dans l’Hexagone (15,6%). En Martinique, selon les chiffres de l’INSEE 2017 42,4 des familles seraient monoparentales, 42% en Guyane, 41,1% en Guadeloupe, 31, 9 % à la réunion et 30,4% à Mayotte.

Fanta Berete nourrit cette idée de projet de carte depuis 6 ans, "j’avais noté sous l’égide de Madame Macron, qu’il y avait eu une grande conférence au CESE sur les familles monoparentales et j’avais pris conscience que je n’étais pas seule. Puis en lisant certains blogs d’actrice, j’ai pu conforter mon idée", déclare-t-elle. Devenue députée de Paris en 2022, Fanta Berete veut maintenant concrétiser son idée "Dans le cadre de mon travail parlementaire, il me paraît tout à fait normal de répondre à une préoccupation qui est assez importante de ces familles, c’est la reconnaissance sociétale. Nous devons leur donner un statut" précise-t-elle à Outre-Mer la 1ère.

Cette carte décrite comme "facilitatrice" doit permettre aux nombreuses familles concernées d’attester leur statut sans avoir à présenter de documents justificatifs. Ce pass ou "attestation "que l’utilisateur devra présenter, lui ouvrira l’accès à "des réductions dans des supermarchés ou marques d’habillement et pourquoi pas à une aide pour les factures d’électricité" espère la députée Fanta Berete.

D’autres avantages pourraient être accordés, selon ses dires à nos confrères du journal La Croix, comme des places réservées en crèche, pour les activités sportives, des priorités pour le choix des congés en entreprises, ou encore des jours en plus pour enfants malades, le tout en fonction de sa circonscription.

Si cette carte parent solo, voit le jour avec tous ces avantages, ce serait une "reconnaissance pour les familles monoparentales" selon la Guadeloupéenne Christine Kelly. Elle se bat depuis une dizaine d’années pour faire reconnaitre ces droits

Elles sont [les familles monoparentales] les premières victimes de la pauvreté en France, de l’inflation et elles sont tellement occupées à s'occuper de leur enfant qu’elles n’ont pas le temps de hurler leur détresse et souffrance

De son côté, le député Guadeloupéen Olivier Serva sur tous les fronts ces dernières semaines envisage même de co-signer la proposition de loi trans partisane.

Il faut faciliter la vie de personne qui sont déjà en difficulté et donc je crois que ne plus avoir à présenter son livret de famille et une bonne chose. […] ça va dans le bon sens, c’est bon pour l’enfant et le parent.