Francky Vincent nommé chevalier des Arts et des Lettres

Première décoration honorifique pour Francky Vincent. L’artiste pointois aux multiples récompenses musicales rejoint les 450 promus au rang de Chevalier des Arts et des Lettres chaque année. Une gratification qui reconnait « le rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde » accordée par le Ministère de la Culture.

Lucas Dusart •

Une carrière à haute intensité

Entre "Fruit de la passion", "Alice ça glisse" ou " Le Tombeur", il y a forcément des sonorités qui nous sont familières. À travers les époques, le producteur et compositeur, né à Pointe-à-Pitre, a toujours gardé son style musical au ton léger. Passionné de musique, l'artiste guadeloupéen crée son groupe de zouk à l'âge de 19 ans, Tabou n°2, avec lequel il sort deux albums Ambitions et Ti Paulette.

Mais sa carrière ne décolle qu'une fois arrivé dans l'Hexagone. Selon lui, le public guadeloupéen était "trop prude" pour pouvoir accepter son style musical. Après s'être installé dans la capitale, il signe un contrat avec Wagram Music et sort son opus "Fruit de la passion". Le single éponyme se vend à plus de 500 000 exemplaires et devient disque de platine.

Après l'échec de son album "Ça va chauffer", en 2004, le musicien signe avec Universal Music et sort le single "Tu veux mon zizi". Un second tremplin qui lui permet de renouer avec le succès grâce à la compilation "Mon fest'of" en 2009, qui devient rapidement disque d'or.

En 2022, Francky Vincent apparait sur la chaîne Youtube "Daymolition" à l'occasion d'un featuring avec le rappeur Alkapote," Eteins la lumière". Une longue carrière désormais récompensée par le Ministère de la Culture.

Une décoration symbolique

Après les deux ordres nationaux (ordre de la Légion d’honneur et l’ordre national du Mérite), la distinction de chevalier des arts et des lettres est l'un des quatre ordres ministériels. Dans un arrêté du 17 octobre 2022, publié fin novembre sur le site du ministère de la Culture, l’interprète guadeloupéen apparait au milieu des nommés dans l’ordre des Arts et des Lettres de la promotion d'été 2022.

Parmi les trois grades (chevalier, officier et commandeur), Francky Vincent, a été nommé chevalier, pour y prétendre, il faut être âgé de trente ans au moins et jouir de ses droits civils.

Les conditions d’attribution, définies par décret, énoncent que "cet ordre est destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leurs créations dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution au rayonnement qu'elles ont apportée au rayonnement des Arts et des Lettres en France et dans le monde".

Dorénavant, l’interprète de plus de 170 chansons fait partie du cercle très restreint des 450 chevaliers, parmi des journalistes, des historiens, des metteurs en scène et bien d’autres personnalités. Le producteur de 66 ans, installé en Picardie, a, entre autres, pour «copromus » l’auteur et danseur guadeloupéen Rony Théophile, le kanak Emmanuel Tjibaou, ex-directeur du centre Tjibaou de Nouméa ou encore le martiniquais Steve Zebina, responsable de la programmation cinéma de l'Atrium, scène nationale.