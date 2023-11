Guadeloupe: quatre mises en examen dans une affaire de trafic de drogue

L'enquête concerne un trafic de cocaïne et de cannabis reliant l'Amérique du sud, la Caraïbe et l'Europe. Après des mois d'investigations, l'enquête se poursuit pour déterminer les responsabilité de chacun.

Outre-mer la 1ère avec AFP •

Quatre personnes ont été mises en examen en Guadeloupe et placées en détention provisoire dans le cadre d'une enquête visant un réseau de trafiquants de drogue entre l'Amérique du sud, la Caraïbe et l'Europe, a annoncé la procureure de Pointe-à-Pitre. Une information judiciaire est "ouverte depuis plusieurs mois pour trafic de stupéfiants (cocaïne et herbe de cannabis) et blanchiment", a précisé Caroline Calbo dans un communiqué diffusé vendredi soir.

Les investigations, menées par les enquêteurs de l'Ofast, l'office anti-stups, ont conduit à l'interpellation, le 5 novembre, de cinq personnes dont quatre étrangères qui ont été placées en garde à vue, a ajouté la magistrate.

Trafic international

"Il s'agit d'un trafic de dimension internationale entre l'Amérique du sud, la Caraïbe et à destination de l'Europe", a relevé la procureure. Plus de "10 kg de cocaïne, 5 kg d'herbe de cannabis, plus de 4.000 euros et 2.500 dollars, ainsi qu'une arme de poing chargée ont été retrouvés lors des perquisitions", a-t-elle précisé.

Jeudi, à l'issue de leur garde à vue de 96 heures, les quatre mis en cause ont été présentés à une juge d'instruction, qui les a mis en examen. Ils ont été placés en détention provisoire.

"L'instruction se poursuit pour déterminer l'ampleur du trafic et les responsabilités de chacun", a indiqué à l'AFP Caroline Calbo.