JO Paris 2024. Foot : Les Bleues qualifiées pour les quarts de finale grâce au doublé de Katoto

Ce mercredi soir, les Bleues de Wendie Renard se sont imposées face à la Nouvelle-Zélande (2-1). C'est la Guadeloupéenne Marie-Antoinette Katoto qui permet à ses coéquipières d'être qualifiées pour les quarts de finale grâce à son doublé.

Le doublé pour l'attaquante du Paris Saint-Germain. Marie-Antoinette Kototo a une fois de plus montré qu'elle méritait son titre de meilleure buteuse de la compétition. La Guadeloupéenne a réalisé un doublé face à la Nouvelle-Zélande au stade de Lyon ce mercredi soir.

"La mission est bien remplie, on voulait à tout prix gagner le match et avoir deux belles mi-temps, c'est chose faite", a réagi l'attaquante à la sortie du match. Interrogée sur ses deux buts, la Guadeloupéenne a avancé qu'elles auraient pu "en marquer plus ce soir".

Malgré la blessure de leur capitaine Wendie Renard, les Bleues ressortent gagnantes de cette rencontre avec un score de deux buts à 1. Une victoire qui leur permet de se qualifier pour les quarts de finale, où elles affronteront le Brésil samedi soir à 21 heures, au stade de la Beaujoire à Nantes.

Le début d'une autre phase de la compétition, envisagée sereinement par Marie-Antoinette Katoto. "Je sais qu'on va monter en puissance", a-t-elle déclaré dès la fin du match. Tout comme les hommes, les Bleues terminent première de leur groupe.