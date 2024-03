JO-Paris 2024 : Les équipes de France de football tirent des adversaires accessibles

Les Bleus ont désormais leur destin en main. Ce mercredi 20 mars, lors du tirage au sort du tournoi olympique, l'équipe de France olympique a eu la chance d'hériter d'un groupe A plutôt accessible, comprenant les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et un adversaire issu du barrage. Les femmes de l'équipe de France seront face à la Colombie, le Canada et de la Nouvelle-Zélande selon le tirage au sort effectué également ce mercredi soir.

Jean-Claude SAMYDE, AFP •

Les Bleuets du sélectionneur Thierry Henry vont affronter la Nouvelle-Zélande, les Etats-Unis et un barragiste en phase de groupe du tournoi de football masculin des Jeux olympiques de Paris cet été, selon le tirage au sort effectué ce mercredi 20 mars 2024 à Saint-Denis.

L'équipe de France affrontera d'abord les Etats-Unis le 24 juillet à Marseille, puis le vainqueur du barrage entre la Guinée et une équipe asiatique, et enfin la Nouvelle-Zélande.

Thierry Henry : "On sait ce qu'on doit préparer"

Réaction Thierry Henri après tirage groupe Football JO • ©France 3

Extrait direct France 3

Le tournoi féminin...

Les Bleues de Hervé Renard sont dans le groupe de la Colombie, du Canada et de la Nouvelle-Zélande pour le tournoi de football féminin des Jeux olympiques de Paris cet été, selon le tirage au sort effectué également ce mercredi soir.

Wendie Renard et les siennes seront face à la Colombie en ouverture du tournoi le 25 juillet à Lyon, avant d'affronter les Canadiennes, championnes olympiques en titre, et la Nouvelle-Zélande.

Hervé Renard: "Du très haut niveau"

Réaction d'Hervé Renard sélectionneur équipe de France de football féminin • ©France 3

Extrait direct France 3

Le groupe B est très relevé avec les Etats-Unis, l'Allemagne, l'Australie et une équipe africaine.

Les groupes du tournoi féminin après le tirage au sort :

Groupe A : France, Colombie, Canada, Nouvelle-Zélande

Groupe B : Etats-Unis, CAF 2, Allemagne, Australie

Groupe C : Espagne, Japon, CAF 1, Brésil