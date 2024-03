Journée internationale de la femme : La Guadeloupéenne Claudia Boucher inspire la réflexion profonde

Claudia Boucher, experte en droit international est une spécialiste des droits des femmes. Cette Guadeloupéenne qui exerce à Basse-Terre et aux Abymes et aussi à Paris est agréée en médiation et d'arbitrage auprès de l'ONU. Dans le cadre de ses engagements professionnels, ce vendredi 8 mars 2024 à Paris, à travers son témoignage, elle espère susciter une réflexion profonde sur la place de la femme dans la société et en particulier dans sa Guadeloupe natale.

Le 8 mars est une journée de rassemblements à travers le monde et l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. C'est aussi l'occasion de mobiliser en faveur des droits des femmes et de leur participation à la vie politique et économique.

Claudia Boucher souligne notamment que "La place et le rôle des femmes dans les sociétés, qu'elles soient traditionnelles ou modernes, suscitent des réflexions profondes dans divers domaines, notamment philosophiques, socio-anthropologiques et théologiques. Leur pouvoir créatif est immense et mérite d'être reconnu. Ce 8 mars 2024 est l'occasion de célébrer la force, la résilience et la contribution des femmes à la société, tout en réfléchissant sur les défis persistants et les aspirations à une égalité véritable entre les sexes.

Née à Basse-Terre, Claudia Boucher intègre la réalité sociale de son pays dans sa vision. Le noyau familial en Guadeloupe repose fréquemment sur la figure maternelle, perpétuant un modèle matriarcal hérité de l'époque de l'esclavage. Bien que ce schéma familial soit critiqué, il confère aux femmes une résilience et une force remarquables. Cependant, de nombreuses femmes aspirent à un modèle familial différent, où les hommes partagent équitablement les responsabilités.

La dynamique sociale de la Guadeloupe, oscillant entre tradition et modernité, a engendré des discussions sur le statut des femmes. Qu'elles soient célébrées en tant que "Poto-Mitan" ou dépeintes comme des figures emblématiques de la littérature antillaise, la question demeure : est-ce que ce rôle découle d'un choix ou est-il dicté par le manque d'implication des hommes guadeloupéens ? La littérature créole abonde en portraits de femmes, à la fois héroïques et visionnaires, révélant l'influence cruciale des femmes au sein de la société guadeloupéenne. Néanmoins, le système éducatif tend souvent à maintenir les femmes dans un état de soumission vis-à-vis des hommes. Les femmes guadeloupéennes sont actives et autonomes, assurant fréquemment seules la charge de leur foyer. Cependant, cette autonomie est parfois teintée d'une profonde solitude, résultant de relations instables et de la fragilité des liens conjugaux. Claudia Boucher

Claudia Boucher • ©Jean-claude Samyde

En cette Journée Internationale, Claudia Boucher souligne également l'impact de l'éducation sur la soumission des filles, des garçons aux normes adultes et des femmes à une société dominée par les hommes. La réalité de la violence domestique persiste, soulignant l'urgence d'une réflexion approfondie sur le rôle des hommes au sein de la société guadeloupéenne.

Lorsque les enfants sont témoins de disputes conjugales empreintes de terreur, il est rare que la femme en sorte vainqueur. Ainsi, la fille internalise l'idée de la soumission de la femme à l'homme, de son statut de victime impuissante. De même, le garçon apprend qu'il est destiné à commander et à dominer. La femme reste souvent reléguée au rang d'enfant, contrainte d'obéir à une loi qui semble être intrinsèque en Guadeloupe : la Loi de l'Homme. De nombreux hommes guadeloupéens ne connaissent pas le respect envers autrui. Ils considèrent que la violence envers les femmes est acceptable, voire appréciée, car associée à la sexualité. Ainsi, l'homme violent est souvent perçu comme un partenaire désirable, dont la femme ne peut se passer. Claudia Boucher

En plus de ses engagements professionnels, Claudia Boucher occupe la présidence d'une ONG, le titre de Consul honoraire du Sénégal pour les Antilles, trouve le temps de rédiger des ouvrages, dirige une édition et s'implique en politique.

Pendant plusieurs années, j'ai eu le privilège de travailler au cabinet de Philippe Séguin, alors président de l'Assemblée nationale. J'ai également collaboré avec Jacques Chirac lors de sa campagne présidentielle. En 2008, j'ai rejoint l'équipe de feu Tony Jabbour, puis en 2010, j'ai participé aux élections régionales sur la liste de Jeanny Marc. J'ai également été impliquée dans la création de l'Association pour les Républicains des départements ultramarins français. Recemment j'ai pris part aux sénatoriales en Guadeloupe. Claudia Boucher

Forte de toutes les expériences qu'elle a accumulées en tant que femme, Claudia Boucher aspire à offrir une perspective enrichissante à son public lors de cette réunion prévue ce vendredi. Elle souhaite partager non seulement ses connaissances professionnelles, mais aussi les leçons tirées de son parcours personnel en tant que femme évoluant dans des domaines souvent marqués par des défis spécifiques. À travers son témoignage, elle espère susciter une réflexion profonde et inspirer ceux et celles qui assisteront à un échange entre hommes et femmes aujourd'hui à Paris.