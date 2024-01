La gendarmerie nationale en Guyane disposera prochainement d'un hélicoptère H145

La section aérienne de la gendarmerie de Guyane disposera bientôt d’un hélicoptère H 145. Gérald Darmanin, le ministre de l’intérieur et des outre-mer et l’entreprise Airbus ont notifié mardi 23 janvier 2024, l’acquisition de 42 nouveaux appareils pour les services de la sécurité civile et de la gendarmerie nationale. L'équipement affecté en Guyane entrera dans les dispositifs de lutte contre l'orpaillage illégal.

La section aérienne de la gendarmerie de Guyane sera dotée d'un hélicoptère H145. Mardi 23 janvier 2024, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en collaboration avec l'entreprise Airbus, a officialisé l'acquisition de 42 nouveaux appareils destinés aux services de la sécurité civile et de la gendarmerie nationale. En Guyane ce nouvel équipement renforcera les capacités de lutte contre l'orpaillage illégal.

Un partenariat entre le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer et la société AIRBUS vise à acquérir 42 nouveaux hélicoptères H145 afin de renforcer les capacités opérationnelles de la Sécurité civile et de la Gendarmerie nationale. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Loi d'Orientation et de Programmation du ministère de l'Intérieur (LOPMI). La priorité de ce renouvellement est donnée au parc de la sécurité civile, avec l'ajout de 36 nouveaux appareils entre 2024 et 2028. Pour la Gendarmerie nationale, le marché prévoit l'acquisition de 6 hélicoptères entre 2025 et 2028, destinés initialement aux sections aériennes de Gendarmerie d'Amiens et de Chamonix, puis ultérieurement à Cayenne.

Le H145, fabriqué par Airbus Hélicoptères, est reconnu pour ses technologies de pointe, caractéristiques de l'aviation de nouvelle génération. Doté de technologies de cockpit en verre et d'un pilote automatique 4 axes, cet hélicoptère offre une amélioration significative de la sécurité des vols. Sa puissance motrice accrue permet un transport efficace du personnel d'intervention et du matériel.

Un élément notable de cette acquisition est la mise en place d'un kit de blindage qui renforce la protection de l'équipage et des passagers, particulièrement crucial dans le cadre de missions sensibles telles que la lutte contre le terrorisme ou la gestion des activités d'orpaillage illégal en Guyane.