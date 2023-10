La tempête tropicale TAMMY s'approche de la Guadeloupe et de la Martinique avec des pluies torrentielles

Le phénomène 94L a été classé tempête tropicale TAMMY mercredi 18 octobre 2023 par le NHC (National Hurricane Center). Située a environ 900 kilomètres à l'est de l'arc antillais, la trajectoire de la tempête demeure incertaine. La pré-alerte a été déclenchée pour la Barbade, la Martinique, la Dominique et la Guadeloupe. Les premiers effets sont attendus ce jeudi 19 octobre 2023 avec de grosses lignes de grains à l'avant du phénomène.

Jean-Claude Samyde •

La zone dépressionnaire suivie depuis plusieurs jours est devenue depuis mercredi 18 octobre, tempête tropicale TAMMY. Le phénomène se déplace vers l'ouest-nord-ouest en direction des Petites Antilles.

Selon le scénario le plus probable à l'heure actuelle établi par les prévisionnistes, le centre de la tempête tropicale devrait traverser l'Arc Antillais entre le vendredi 20 et samedi 21 octobre à proximité immédiate de la Guadeloupe. L'île a déjà été placée en vigilance jaune cyclonique. La pré-alerte concerne la Barbade, la Martinique et la Dominique.

Trajectoire prévue de la tempête tropicale Tammy • ©NHC

Les températures de la mer sont favorables à une intensification du phénomène mais pas les conditions atmosphériques. L'incertitude sur l'intensité de TAMMY reste importante.

Guadeloupe : vigilance jaune cyclone déclenchée

Les premiers effets de Tammy se feront sentir sur l'archipel guadeloupéen dès ce jeudi 19 octobre, en fin de matinée, avec une première bande pluvieuse qui pourrait donner par endroits des cumuls importants entre 50 à 80 millimètres en 3 heures.

Le pic de l'activité pluvieuse est attendu dans la nuit de vendredi 20 au samedi 21 octobre et en journée de samedi avec des pluies qui pourraient être diluviennes et accompagnées de nombreux orages. Au plus fort les vents moyens atteignent des valeurs entre 70 et 90km/h. Les rafales peuvent atteindre les 110 km/h voire plus sur le relief et sous les orages. La mer se creuse progressivement dès aujourd’hui par houle d'Est à NordEst. La dégradation franche se met en place en fin d'après-midi, avec des creux entre 4 et 4m50 sur la façade Atlantique.

Martinique : phase de pré-alerte

Le passage éventuel en vigilance jaune cyclone est à l'étude en Martinique. L'annonce officielle est attendue ce jeudi matin aux premières heures.

Selon les prévisionnistes de Metéo France, le ciel se couvre de nuages à la mi-journée ce jeudi. Une bande pluvieuse devrait amener des précipitations importantes l'après-midi. Elles peuvent prendre un caractère orageux et amener des cumuls soutenus. Les conditions restent dégradées la nuit.

Un léger renforcement du vent est attendu au passage de cette dégradation. La mer grossit légèrement elle aussi à l'approche du phénomène tropicale mais reste agitée aux alentours de 1m50 en atlantique et canaux.

Vendredi, selon Météo France, on assistera à la dégradation générale du temps et de l'état de mer à l'approche de la tempête tropicale TAMMY. Malgré les fortes incertitudes qui demeurent sur la position et l'intensité du phénomène, des pluies soutenues et orageuses circulent sur l'île et peuvent donner des cumuls très importants. L'état de mer se dégrade et le vent se renforce. Les conditions continuent de se détériorer dans la nuit de vendredi 20 au samedi 21 octobre 2023.