Le dernier hommage à Gérard César, journaliste et homme de communication

Les obsèques de Gérard César, journaliste et homme de communication, ont eu lieu à la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul à Pointe-à-Pitre, mardi 25 juillet 2023. La cérémonie a réuni ses proches mais aussi des personnalités des médias, dont la famille Guadeloupe la 1ère, des représentants du monde politique ainsi que des anonymes.

Le Père Jean Hamot a accueilli la dépouille de Gérard sur le parvis de la cathédrale. De nombreux journalistes, endeuillés par la disparition de leur confrère, ont également assisté à la cérémonie pour lui rendre hommage.

Parmi eux figuraient Alex Robin, Ludivine Guiolet-Oulac, Christèle Théophile Albert Nangis, Gilbert Pincemallle, Christine Dragin, Daniel Guerin, Paul Henry Schol, François Joseph Ousselin, ainsi que ses anciens collègues de RFO Guadeloupe, devenu par la suite Guadeloupe la 1ère.

Gérard César avait bâti toute sa carrière dans l'audiovisuel public en outremer, exerçant en tant que journaliste rédacteur en chef, Grand Reporter, et documentariste à Wallis, en Martinique, et aux Relations internationales à RFO Paris.

Outre ses collègues, de nombreuses personnalités, telles que Jacques Bangou, Marlène Melisse, Philippe Martol, Antoine Chérubin, ainsi que des représentants du monde de la culture, notamment les éditeurs Jasor et Desnel, ont assisté à la cérémonie.

La chorale a entonné le chant "Victoire tu régneras" et après la lecture de l'évangile, l'homélie a porté sur le silence et les disciples d'Emaus. Le Père Jean-Hamot a mis l'accent sur les liens d'amour tissés par Gérard avec ses amis et sa famille.

La cérémonie a été empreinte de vie, à l'image de celui qui savait fédérer. Les célébrants ont procédé aux rituels de l'eau et de l'encens, après l'acclamation, l'évangile, la prière universelle et le chant à Marie.

Avant le chant d'adieu et la levée du corps, la cérémonie a été précédée d'un Avé Maria.

La dépouille de Gérard César repose désormais au cimetière de Bergevin à Pointe-à-Pitre.