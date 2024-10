Le plus beau jour de sa vie vire au cauchemar : comment l'influenceuse Iza 971 va-t-elle se relever ?

Le mariage d’Isabelle devait être l’événement de l’année. Mais à la dernière minute, la jeune influenceuse plaque tout pour partir à New York. En réalité, Isabelle est restée en Guadeloupe et son mensonge va devenir de plus en plus difficile à tenir. Plongez dans l’univers impitoyable des réseaux sociaux avec "Manmzel New York" la nouvelle fiction en 6 épisodes à découvrir sur le portail des Outre-mer.

Isabelle est une influenceuse de 22 ans, plus connue sous le pseudo de Iza 971. Pour son mariage, tout a été soigneusement imaginé, préparé et mis en scène. La jeune Guadeloupéenne va dire oui à son fiancé en direct live sur GwadaGram où elle a une communauté de 50 000 followers. Mais à quelques minutes de l’échange des consentements, rien ne va plus entre Isabelle d’origine modeste et Steve, son fiancé, propriétaire d’une concession automobile. Et c’est en direct, après une violente altercation avec son fiancé, qu’Isabelle s’enfuit de son mariage, laissant en plan famille et invités. Et sur GwadaGram, ses followers réclament des explications.

IZa 971 en direct sur GwadaGram • ©Bienvenue Production, Viva Production, Gwada Films

Au volant de sa voiture, Isabelle ne sait ni où aller, ni que faire. Elle se retrouve à l’aéroport où après avoir filmé l’écran des vols en partance, elle annonce en direct son voyage à New York. En réalité, elle fait demi-tour et se réfugie dans les Grands Fonds chez Harold, son ami et ancien professeur.

Harold (Gustave Parking) aide Isabelle à créer son mensonge • ©Bienvenue Production, Viva Production, Gwada Films

Ce n’est pas une mince affaire que de se cacher quand on est l’influenceuse Iza 971 ! Cette expérience ne sera-t-elle pas l’occasion pour la jeune femme de se reconnecter à elle-même ?

Pour le savoir, regardez l'intégralité de la série Manmzel New York.

Les réseaux dans la peau

En bonne influenceuse qui se respecte, Isabelle a une communauté qui la suit dans tous ses faits et gestes. Après avoir annoncé en direct son départ pour la grosse pomme, comment va-t-elle réussir à faire croire à tous ses followers qu’elle est bien partie chez l’oncle Sam ? Les apparences sont souvent trompeuses sur les réseaux sociaux où il est de bon ton d’apparaitre sous son meilleur profil et où les fausses images deviennent légions. Comment alors faire la part des choses et discerner le vrai du faux ?

Isabelle est tout le temps en contact avec ses followers • ©Bienvenue Production, Viva Production, Gwada Films

Cachée dans les grands Fonds, Isabelle s’efforce de garder le lien avec sa communauté à force de vidéos truquées. Le studio de son ami Harold est le lieu de la fabrication du mensonge d’Isabelle, la mise en scène de sa "réalité". Avec son aide, Isabelle dispose quelques meubles pour construire un décor, et recréée un prétendu appartement à New York, qu’elle partage avec deux colocs. Grâce à l’ingéniosité d’Harold, Isabelle parvient ainsi à alimenter son mensonge au quotidien.

Iza entourée de ses "colocs" : Lucie (SteffyGlissant) et Blessing (Maud Guerard) • ©Bienvenue Production, Viva Production, Gwada Films

L'influenceuse bénéficie aussi de l’aide d’un mystérieux hacker Exo. Mais pourquoi aide-t-il Isabelle à alimenter son mensonge ?

Quelles sont les réelles intentions d'Exo (Anthony Castagne), le mystérieux hacker qui jour un jeu de séduction étrange avec Isabelle ? • ©Bienvenue Production, Viva Production, Gwada Films

Mais qui est vraiment Isabelle ?

Loin de l’univers que l’influenceuse a l’habitude de "partager" avec sa communauté, Isabelle, dans sa retraite forcée, va faire des rencontres qui vont changer sa façon de voir les choses. En se retrouvant confrontée à des situations auxquelles elle n’a jamais vraiment prêté attention, Isabelle va évoluer. Elle va s’autoriser à lâcher prise, à se reconnecter avec ses sens, à ralentir et à enfin exprimer réellement ses émotions.

Isabelle participe à un cercle de femmes • ©Bienvenue Production, Viva Production, Gwada Films



C’est aussi forte de ces prises de conscience, qu’Isabelle va mettre à profit ses talents d’influenceuse de la meilleure manière. On vous laisse découvrir pour qui et pour quoi en regardant la série.

Isabelle utilise ses talents d'influenceuse pour lancer une cagnotte sur les réseaux • ©Bienvenue Production, Viva Production, Gwada Films

Manmzel New York est une comédie résolument moderne et engagée. Cette série, en nous faisant plonger dans l’univers des réseaux sociaux, miroir subjectif de notre époque, aborde de nombreuses thématiques sur un mode plus ou moins sérieux. Elle questionne notamment notre rapport à la représentation de soi, nos relations à l’autre mais aussi les violences faites aux femmes, l’homophobie ou encore la mutilation.

⇒ L'intégralité de la série est à découvrir ici.







Avec

Murielle Hilaire (Isabelle), Géraldine Asselin (Régina, la mère d’Isabelle), Mike Fedee (Steve, le fiancé d’Isabelle), Joaquim Tivoukou (Jean-Jeudi), Maud Guerard (Blessing), Steffy Glissant (Lucie), Gustave Parking (Harold), Anne-Sophie Denis (Marion), Jessy Belleval (Aline), Bruno Henry (Vincent), Lucette Salibur (Clothilde), Peggy William (Mireille), Anthony Castagne (Exo)...







Scénario : Sébastien Tavel & Mariette Monpierre

Réalisation : Mariette Monpierre

Production : Bienvenue Production / Viva Production / Gwada Films, avec la participation de France Télévisions

Avec le soutien de la Région Guadeloupe et en partenariat avec le CNC

Durée : 6 x 26 min © 2024