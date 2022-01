Mister France : le Guadeloupéen Matthieu Bernier sacré 2e dauphin

Le concours de beauté Mister France s’est tenu ce samedi au Cirque Bormann à Paris. Parmi les représentants des Outre-mer, le Guadeloupéen Matthieu Bernier s’est démarqué. Il repart avec l’écharpe de 2e dauphin.

Lauriane Nembrot •

Ils ont entre 18 et 28 et représentent l’idéal de beauté au masculin des hommes de toutes les régions de France. Ce samedi, 25 candidats ont défilé lors d’une soirée de prestige à Paris. Parmi eux, le Guadeloupéen Matthieu Bernier a pu se démarquer et se hisser sur la troisième place du podium.



“Je pense beaucoup à la Guadeloupe”

Employé dans un collège et pompier volontaire sur son temps libre, Matthieu Bernier se décrit comme quelqu’un d’accessible et de “très proche” de la population guadeloupéenne.

Natif de la commune de Deshaies, le jeune homme souhaitait porter haut les couleurs de l’archipel lors de sa participation à Mister France. “Je pense beaucoup à ma région la Guadeloupe car je souhaite la représenter dignement et avec fierté lors de la grande finale à Paris le 22 Janvier 2022”, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux quelques jours avant le concours de Mister France.

Cette année, c’est le représentant de la Méditerranée, Lenny Tabourel, qui remporte l’écharpe de Mister France.

Un concours lancé en 1984

D’abord baptisé “Monsieur France”, ce concours a été créé en 1984, avant de devenir “Mister France” dix ans plus tard. Selon le règlement du concours, les participants doivent être de nationalité française, majeur et âgé au maximum de 28 ans, célibataire sans enfant, mesurer au minimum 1m78.

Bien moins connu et bien moins médiatisé que l'élection de Miss France, “le concours bénéficie quelquefois d’un reportage dans les journaux télévisés”, explique dans un communiqué le comité officiel Mister France.