Nommée adjointe à la Défenseure des droits, Georges Pau-Langevin va quitter l'Assemblée nationale

L'ancienne ministre des Outre-mer sous François Hollande va démissionner de l'Assemblée nationale. Elle devient adjointe de la Défenseure des droits, "chargée de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité."

Outre-mer la 1ère •

©la1ere

Une militante

Au PS depuis 1975

En août 2016, George Pau-Langevin avait quitté le ministère des Outre-mer et le gouvernement "avec le sentiment du devoir accompli", après deux années passées rue Oudinot. Cette fois, âgée de 72 ans, elle s'apprête à quitter son mandat de députée (PS) à l'Assemblée nationale. Ce vendredi 13 novembre, elle a été nommée adjointe à la Défenseure des droits , Claire Hédon, "chargée de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité." Lors de son départ du gouvernement en 2016, elle avait expliqué vouloir "retrouver le terrain" et défendre le bilan du gouvernement de François Hollande :Née le 19 octobre 1948 à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, George Pau-Langevin est diplomée de la Sorbonne et avocate de profession. Tout au long de sa carrière, elle a milité contre le racisme et les discriminations. Entre 1984 et 1987 elle fut présidente du MRAP (Mouvement contre le Racisme et l'Amitié entre les Peuples). Regardez cette archive de l'INA, lorsque George Pau-Langevin présidait le MRAP :Adhérente du parti socialiste depuis 1975, proche de Bertrand Delanoë, elle fut élue députée de Paris (XXè arondissement) en 2007 pour la première fois, malgré une fronde interne au sein du parti Socialiste. Son départ de l'Assemblée nationale va provoquer une élection législative partielle.