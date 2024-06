Crise en Nouvelle-Calédonie : ordures ménagères, santé, route bloquées... Retrouvez les informations pratiques du lundi 3 juin

De nombreux magasins rouvrent aujourd'hui mais certains restent fermés. La ville de Nouméa reprend un service de collecte des ordures ménagères normal. Les navettes maritimes continuent. Retrouvez ici les différentes informations pratiques. Un récapitulatif mis à jour tout au long de ce lundi 3 juin.

En ce premier jour de vacances scolaires, un léger retour à la normale se fait sentir. NC La 1ère fait le point tout au long de la journée avec les informations pratiques du lundi 3 juin.

Routes

Paita

Auteuil, Dumbéa

On nous signale à 8 heures que le rond-point d'Auchan à Auteuil est fermé avec une intervention des forces de l'ordre en cours.

À 10h30, le pont d'Apogoti est fermé. À cet endroit, il n'y a pas de circulation sur la SAV.

Les ordures ménagères

La ville de Nouméa reprend ses collectes d'ordures ménagères normalement. Voici le détail quartier par quartier.

Dumbéa

A Dumbéa, les bennes de collecte provisoire restent en place.

Le couvre-feu

Il reste en vigueur, pour toute la Nouvelle-Calédonie, de 18 heures à 6 heures, jusqu'au 10 juin.

Le transport maritime

Le Betico reprend peu à peu ses rotations commerciales :



- Lundi 3 juin, de Nouméa vers Maré et Lifou.

- Mardi 4 juin, de Lifou et Maré vers Nouméa.

Attention, les horaires de convocation, de départ et d'arrivée ont été définis suivant le couvre-feu. Et ce ne sont plus des voyages de rapatriement, vous devez acheter votre billet (infos ici).

Mont-Dore

Bus

Toujours pas de cars du réseau Tanéo, à Nouméa et dans le Grand Nouméa.

Et toujours pas de desserte par les bus du réseau Raï, en Brousse. Mais à Lifou, le service a repris ce jeudi, avec des horaires ajustés pour respecter le couvre-feu.

Les commerces

Les services municipaux et para-municipaux

Dumbéa

L'hôtel de ville n’est pas en mesure d’ouvrir ce lundi 3 juin, en raison des nombreux axes bloqués sur la commune et aux alentours.

Nouméa

La mairie s'organise alors que les locaux de la caisse des écoles ont été incendiés. Des mesures exceptionnelles sont mises en place pour les facturations et les paiements, article à lire ici.

L'eau

Côté Calédonienne des eaux, les agences clientèle de Nouméa, Dumbéa, le Mont-Dore, Païta et Boulouparis sont pour l'instant fermées.

L’agence de La Foa accueille le public le mardi et le jeudi, de 7h30 à 11h30.

Le délai de règlement de la dernière facture CDE arrivée à échéance, avant la réouverture des agences clientèle, est reporté au 10 juin.

Des solutions seront proposées au cas par cas pour les particuliers comme pour les professionnels, assure la Calédonienne des eaux. Centre d’appel au 05 01 25. "Toutefois, nous vous invitons à faire vos démarches et vos paiements sur l’agence en ligne ou sur notre site."

La santé

Le gouvernement a mis en place une cartographie qui recense les structures de santé ouvertes.

À Nouméa, les urgences de la clinique Kuindo-Magnin sont ouvertes de 8 heures à 16 heures, avec une régulation par le Samu pour les patients nécessitant une hospitalisation dans une spécialité où la continuité médicale ne peut pas être assurée. Les visites aux patients sont de nouveau autorisées.





À Dumbéa, le Médipôle demande aux Calédoniens de ne pas s'y rendre sauf en "cas d'urgence ou de rendez-vous confirmé". Les consultations et prises en charge restent suspendues. Les visites demeurent interdites, "sauf avis médical".

Le CMS de Belep est fermé du lundi 3 juin au dimanche 9 juin inclus. Le numéro à contacter est le 47 75 80 pour tout complément d'information.

La liste des pharmacies ouvertes est accessible via la page Facebook du syndicat des pharmaciens.

Les commerces

Le Dumbéa Mall n'ouvrira pas ce matin.

Banques

L'OPT

L'OPT informe que l'agence principale de Nouméa ainsi que les agences de Boulouparis, Bourail, Houaïlou, Kouaoua, La Foa, Pouembout, Poya, Thio, Belep, Hienghène, Kaala-Gomen, Koné, Koumac, Ouégoa, Poindimié, Poum, Voh, Ile des Pins, Lifou, Mare-Tadine et La Roche, Ouvéa-Fayaoué sont ouvertes.