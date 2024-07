INFORMATIONS PRATIQUES. Des routes bloquées dans le Nord, le dispensaire d'Ouvea fermé et les inscriptions scolaires ont démarré en province Sud

En raison des obsèques de Rock Victorin Wamytan, la circulation sera compliquée dans le Nord. Le dispensaire d'Ouvéa est fermé jeudi et vendredi et le Mary D continue ses rotations entre le sud du Mont-Dore et Nouméa. Les inscriptions scolaires en province Sud sont désormais ouvertes. Ce sont les informations pratiques de NC la 1ère de ce jeudi 18 juillet.

Routes bloquées, dispensaire fermé, réouverture d'écoles, navettes maritimes ... C'est le lot quotidien des Calédoniens depuis plus de deux mois. Ce sont les informations pratiques de NC la 1ère pour ce jeudi 18 juillet.

Routes

Nord

La circulation sera compliquée, notamment dans le Nord aujourd’hui. Plusieurs relais de la CCAT ont annoncé que leurs barrages seraient bloquants jusqu’à vendredi matin, 6h. C’est le cas à Voh, Kaala-Gomen et Poindimié ainsi qu'à Poya et Ouegoa. Seuls les véhicules prioritaires seront autorisés à franchir les barrages.

Ces blocages sont annoncés dans le cadre des obsèques, ce jeudi, de Rock Victorin Wamytan, tué à St Louis, mercredi dernier lors d’un tir de riposte du GIGN.

Yaté

Le relais de la CCAT de Yaté annonce la fermeture du barrage au niveau de la Fausse Yaté et de Ouénarou pendant les heures du couvre-feu tous les jours de 20h à 6h.

Mont-Dore

Au Mont-Dore, le point chaud reste toujours la traversée de Saint-Louis. Après une vaste opération de déblaiement de la route provinciale, la gendarmerie a annoncé la libération de l'axe, mais la situation reste fragile.

A 7h30, la route de la conception est fermée par les forces de l'ordre. Une opération de déblayage est en cours.

Santé

Ouvéa

Dispensaire fermé jeudi et vendredi à Ouloup à Ouvéa. Décision prise par la province des îles Loyauté après l’agression à son domicile, dans la nuit de lundi à mardi, d’un médecin de l’établissement public d’Ouloup. Un débrayage des personnels soignants de Lifou et Maré en soutien à leur collège, a été organisé mercredi matin. Selon la province, les coutumiers et les propriétaires terriens assureront la sécurité du site.

Province Sud

Depuis lundi, les règles autour de l'aide médicale gratuite ont évolué. L'annonce a été faite la semaine dernière par Sonia Backès, ces aides sont, pour le moment, suspendues faute de trésorerie. Dans les faits, cela signifie que "les professionnels de santé peuvent être amenés à refuser des patients relevant de l'aide médicale", explique la présidente de la province Sud.

Autre décision, mais qui entrera en vigueur au premier août, l'augmentation du ticket modérateur. Il passera de 10 % à 20 %. C'est la part prise en charge par l'assuré lors du payement de ses soins ou l'achat de traitement.

Transports

Le Mary D vient renforcer l'offre de navettes maritimes entre le Vallon-Dore et Nouméa

Depuis mardi, le Mary D Princess a embarqué ses passagers à Port Moselle, avant de les débarquer au Vallon-Dore. Un renfort très attendu, avec ses 132 places, dans le dispositif déployé par la province Sud en lien avec le SMTU et la mairie du Mont-Dore. Une entreprise calédonienne de construction et de montage est intervenue mardi soir, pour aménager le quai des Dauphins, dans ce but.

Il s'ajoute au Coral palms et ses 96 places, ainsi qu'à la dizaine de taxi boats déjà à l'œuvre.

Navires gratuits pour les personnes prioritaires, coût de 500 francs l'aller pour les autres : le mode de fonctionnement est expliqué ici.

L'offre de navettes maritimes, à Nouméa

Depuis mercredi dernier, des navettes sont proposées pour desservir par la mer les presqu'îles de Nouméa, du lundi au vendredi. Deux lignes distinctes partent de Port-Moselle.



Ligne 1 : direction Numbo

Ligne 2 : direction Nouville et 1881 (près de l'université)

C'est un projet pilote, annoncé du 10 juillet au 8 octobre pour "tester l'intérêt et les besoins des usagers sur ces nouveaux trajets maritimes". Comment faire ? Les réservations se prennent en ligne ici. Le voyage coûte 200 francs sur la ligne 1 (Numbo) et 100 francs sur la ligne 2 (Nouville). Informations au 50 28 38. Horaires ci-dessous.

Le "Betico"

Le navire modifie ses rotations pour les semaines à venir.

La liste des vols internationaux

Air Calédonie international détaille la liste des rotations assurées jusqu'au 21 juillet (détails à consulter ici). La compagnie donne aussi ses perspectives jusqu'au 26 octobre, avec de très nombreux changements.

Air Calédonie a repris le fret

La compagnie aérienne domestique a repris progressivement le transport de fret depuis le 10 juillet "pour l'ensemble de ses destinations, avec des horaires adaptés" :

– au comptoir fret de l'aéroport de Magenta, du lundi au samedi, de 7 heures à 12h30.

– aux comptoirs fret des différentes escales, du lundi au dimanche, uniquement aux heures des vols.

L'accès à l'aérodrome de Magenta reste sous le contrôle des autorités et l'accès en voiture est par conséquent très limité. Les clients arrivant à pied pourront accéder au comptoir fret directement avec leur colis.

Les établissements scolaires fermés ou ouverts

Plusieurs écoles, collèges et lycées rouvrent, cette semaine.

DANS LE PRIMAIRE

À Nouméa

La ville de Nouméa informe les parents d’élèves des écoles Guy-Champmoreau et Céline-Teyssandier de Laubarède de la reprise de l’enseignement depuis le mercredi 17 juillet, dans des établissements différents.

Les élèves scolarisés à Guy-Champoreau (Tuband) sont accueillis à Éloi-Franc (10 rue Pierre-Sauvan, Anse-Vata), un établissement qui avait fermé ses portes en 2022.

Les élèves scolarisés à Céline-Teyssandier de Laubarède (Vallée-du-Tir) sont accueillis au Petit-poucet (29 route des Deux Vallées, Vallée-du-Tir)

Service de cantine assuré normalement. Garderie du matin et du soir proposée, aux horaires aménagés suivants : de 6h45 à 7h30 et de 15h30 à 16h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 6h45 à 7h30 et de 10h45 à 11h45 les mercredis.

À Kaméré, les écoles Edmond-Desbrosse et Maurice-Fonrobert ont rouvert ce lundi. Cependant, "en raison de la finalisation des travaux de réparation et d’aménagement nécessaires dans ces deux écoles, pour garantir un accueil optimal de l’ensemble des maternelles ainsi que des élèves en provenance de l’école Les Orchidées, seuls les élèves du CP au CM2 seront concernés pour la semaine du 15 juillet", précise un communiqué de la mairie. Le service de cantine est assuré normalement. En revanche, pour ces écoles, la garderie du matin et du soir ne peut pas être organisée. Les parents seront informés lors de la reprise du service.

Pour les écoles de la presqu'île de Ducos et de Montravel, qui ne peuvent pas encore accueillir les élèves, le personnel enseignant assure une continuité pédagogique.

Les élèves des Pervenches, aux Porte-de-fer, sont accueillis à Christine-Boletti.

Au Mont-Dore

Depuis lundi 15 juillet, les écoles de Saint-Michel et La Rizière, à La Coulée, accueillent de nouveau les écoliers.

L'enseignement catholique a fermé jusqu'à nouvel ordre tous ses établissements de La Conception, au Mont-Dore, pour cause d'affrontements dans le secteur. Cela concerne le collège, le lycée Saint-Pierre-Chanel et l'école Saint-Joseph-de-Cluny. Des cours sont prévus en visio dès mardi 16 juillet pour le LP Saint-Pierre-Chanel.

À Dumbéa

Le point sur les écoles ouvertes et fermées à Dumbéa ici.

En province Nord

Depuis ce lundi, réouverture des écoles maternelles et primaires publiques de Poindimé, avec service de cantine. Mais le transport ne sera pas assuré sur toute la commune.

DANS LE SECONDAIRE

En province Sud

Au collège de Kaméré, à Nouméa, la reprise est reportée au 22 juillet.

Les élèves du lycée Petro-Attiti, à Rivière-Salée, fermé jusqu'à la fin de l'année suite aux exactions, sont répartis entre les lycées Jules-Garnier et Do Kamo à Nouméa, mais aussi Champagnat et Jean XXIII à Païta. Dès le 16 juillet, des classes reprennent au lycée Champagnat, à Païta.

Le collège de Tuband, à Nouméa, n'a pas rouvert et les élèves sont répartis entre les collèges de Magenta, Mariotti et Baudoux.

Au collège d'Auteuil, à Dumbéa, tous les élèves devaient reprendre les cours ce lundi. Mais dès ce jeudi 11 juillet, les élèves de 5e et 4e ont été accueillis. Pour les élèves de 6e et 5e, c'était le 12.

Au collège de Plum, du 15 au 19 juillet, la continuité pédagogique est mise en place et, à partir du 22 juillet, la reprise se fera en "mode dégradé". Au retour des vacances, le 19 août, la rentrée se fera normalement.

Au collège de Yaté, le collège a rouvert le jeudi 11 juillet, avec un accueil uniquement en matinée de 7h45 à 11 heures. Les transports scolaires sont assurés le matin et à 11 heures après les cours.

Au collège de Thio, la continuité pédagogique est toujours d'actualité et le collège, fermé.

Le lycée Saint-Pierre Chanel et le collège de La Conception, établissements privés du Mont-Dore, sont fermés jusqu'à nouvel ordre.

En province Nord

Les collèges publics de Canala, Hienghène, Houaïlou et Ouégoa sont toujours fermés et la continuité pédagogique a été mise en place.

Les internats de Hienghène, Ouégoa, Canala et Houaïlou sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Par contre l'internat de Ouégoa assure le service cantine pour les écoles de la commune à compter de ce mardi.

À Poindimié, le collège Raymond-Vauthier a ouvert dès ce mercredi, tandis que le lycée Antoine-Kela envisage une reprise le 17 juillet. Le collège privé Jean-Baptiste-Vigouroux était fermé jusqu'au 15 juillet.

Le lycée de Touho a ouvert ce mercredi 17 juillet. Les internes ont retrouvé leur chambrée la veille au soir.

À Houaïlou, le lycée professionnel Johanna-Vakié reste fermé. Le lycée agricole Do Neva également, jusqu'à nouvel ordre.

À Ponérihouen, le collège privé Yves-Marie-Hily est fermé.

Le collège privé Hippolyte-Bonou et le lycée professionnel privé Gabriel-Rivat demeurent fermés à Pouébo.

Concernant le transport scolaire, la province Nord apporte ces précisions :

L'évolution de l'ouverture des établissements du secondaire est à retrouver directement sur le site du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie.

Le couvre-feu et autres mesures

"Afin de poursuivre les efforts de sécurisation menés par les forces de sécurité intérieure, les mesures d'interdiction de vente et de transport d'armes et de vente d'alcool, ainsi que le couvre-feu de 20 heures à 6 heures sont prolongées sur l'ensemble du territoire jusqu'au lundi 22 juillet", détaille le haut-commissariat.

Divers services

Inscription scolaire

Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2025 en province Sud ont démarré.

Fermeture à Touho

Les services municipaux de Touho fermés en fin de semaine en signe de protestation face aux actes de délinquance de la semaine dernière. Les commerces, la pharmacie, et l'école seront également fermés aujourd'hui, jeudi 18, et demain, vendredi 19 juillet.

Les médiathèques rouvrent à Dumbéa et Païta

Païta : la médiathèque ouvre aux horaires suivants : mardi, 14 heures-17 heures ; mercredi, 9 heures- 17 heures ; jeudi, 14 heures-17 heures ; vendredi, 14 heures-17 heures ; samedi, 10 heures-17 heures.

Dumbéa : à partir de cette semaine, la médiathèque ouvre ses portes au public, mardi, mercredi et vendredi, de 13 heures à 16h30, et samedi, de midi à 16 heures.

Antenne de province Nord

Une antenne de la province Nord est ouverte à Nouméa.

Les déchets

Le Mont-Dore fait le point sur ses collectes de déchets :

La collecte des déchets verts, à Païta, est annulée jusqu'à nouvel ordre.

L'OPT

Le service était à l'arrêt depuis le début des événements au pays. L'OPT a annoncé cette semaine la reprise de l'envoi des colis à l'international par voies aériennes.

Des marchés sur plusieurs communes

Le rendez-vous était très prisé des Calédoniens en quête de petit prix et de bonnes affaires, le vide-grenier du parc Fayard à Dumbéa fait son retour ce weekend. Il est organisé dimanche matin en parralèle d'un marché de proximité.

Plusieurs marchés sont organisés, le week-end, mais aussi en semaine, en plus de ce vide-grenier à Dumbéa, voici les prochains rendez-vous :

Marché municipal de la Moselle à Nouméa : 5 heures à midi du mardi au dimanche.

Marché de proximité du parc Fayard à Dumbéa : 9 heures à 13 heures le vendredi.

Marché municipal de Boulari au Mont-Dore : 7 heures à midi du mercredi au dimanche.

Marché de proximité au wharf du Vallon-Dore: 6 heures à 16 heures tous les jours.

Marché de Yaté : 7 heures à midi les mercredis et vendredis.

Marché de La Foa : 7 heures à 13 heures les jeudis et samedis.

Marché municipal de Bourail : 6h30 à 11 heures le vendredi, et 6h30 à midi le samedi.

Marché de proximité de Bourail, place Rolly : 8h30 à 13 heures le mardi.

Marché municipal de Poya : 7 heures à 14 heures le vendredi.

Prochain marché solidaire de Voh : samedi 3 août - plus d'informations de la mairie ultérieurement.