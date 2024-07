INFORMATIONS PRATIQUES. Une école ferme à Dumbéa, suite à un départ d'incendie

A Dumbéa, une école a rouvert ce jeudi, et une autre garde porte close suite à l'incendie de la salle des professeurs et de la cantine. A Boulouparis, les enfants sont renvoyés chez eux après le service de cantine. Pour les internes de Bourail, le transport reprend demain.

Dumbéa ouvre une école et en referme une autre, victime d'un troisième départ de feu. Le maire de Boulouparis renvoie les élèves chez eux cet après-midi, craignant des tensions dans le village. Les élèves de l'internat de Bourail pourront reprendre le bus. Le détail des vols d'Aircalin est connu jusqu'au 21 juillet. Air Calédonie commence à reprendre son service de fret. NC la 1ère répertorie ici les informations pratiques pour ce jeudi 11 juillet.

Les transports

La liste des vols internationaux maintenus

Air Calédonie international détaille la liste des rotations assurées jusqu'au 21 juillet (détail à consulter ici). Elles continuent "sur la base d'horaires dégradés en raison des contraintes aéroportuaires qui restent d'actualité". La compagnie donne aussi ses perspectives jusqu'au 26 octobre, avec de très nombreux changements.

Aircalin garde son agence ouverte

La compagnie aérienne déplore aussi une tentative d'intrusion dans son agence de vente située au centre-ville de Nouméa. "Les dégâts étant moindres", Aircalin est toutefois en mesure de la garder ouverte, chaque matin, du lundi au vendredi, de 8 heures à midi, comme depuis sa réouverture le 4 juillet.

Air Calédonie reprend le fret

La compagnie aérienne domestique annonce la "reprise progressive du service fret à partir du 10 juillet, pour l'ensemble de ses destinations, avec des horaires adaptés" :

-au comptoir fret de l'aéroport de Magenta, du lundi au samedi, de 7 heures à 12h30.

-aux comptoirs fret des différentes escales, du lundi au dimanche, uniquement aux heures des vols.

L'accès à l'aérodrome de Magenta reste sous le contrôle des autorités et l'accès en voiture est par conséquent très limité. Les clients arrivant à pied pourront accéder au comptoir fret directement avec leur colis.

D'après les syndicats, la compagnie est proche du dépôt de bilan.

• Une nouvelle offre de navettes maritimes, à Nouméa

Depuis hier, des navettes sont proposées pour desservir par la mer les presqu'îles de Nouméa, du lundi au vendredi.

Deux lignes distinctes partiront du Port Moselle :



Ligne 1 : direction Numbo

Ligne 2 : direction Nouville et 1881 (près de l'université)

C'est un projet pilote, annoncé du 10 juillet au 8 octobre pour "tester l'intérêt et les besoins des usagers sur ces nouveaux trajets maritimes".

Comment faire ? Les réservations se prennent en ligne ici. Le voyage coûte 200 F sur la ligne 1 (Numbo) et 100 F sur la ligne 2 (Nouville). Informations au 50 28 38. Horaires ci-dessous.

• Toujours des navettes maritimes entre le Vallon-Dore et Nouméa

Au Mont-Dore, un dispositif de navettes maritimes d'urgence est toujours déployé par la province Sud en lien avec le SMTU et la mairie. Il transporte les passagers entre le Vallon-Dore, la Moselle et Boulari. Navires gratuits pour les personnes prioritaires, coût de 500 francs l'aller pour les autres : le mode de fonctionnement est expliqué ici.

À Port-Boulari, le point d'accostage a été déplacé vers le ponton B.

• Reprise du transport vers les établissements de Bourail

Reprise annoncée du transport scolaire par AVSB avec horaires adaptés dès vendredi 12 juillet. Plus d'info au 84 47 80.

Pouembout

Vendredi : récupération à 13h

Dimanche : départ de Bourail à 13h

Nouméa (LGn, Lap/esco, Blaise, Jules.G).

Vendredi : récupération à 12h

Dimanche : départ de Bourail à 13h

Les routes

À Voh et à Pouébo, des routes fermées pour la journée ou temporairement.

Les établissements scolaires fermés ou ouverts

Le point dans cet article.

Au Mont-Dore

Mardi, l'enseignement catholique a fermé jusqu'à nouvel ordre tous ses établissements de La Conception, au Mont-Dore, pour cause d'affrontements dans le secteur. Cela concerne le collège, le lycée Saint-Pierre-Chanel et l'école Saint-Joseph-de-Cluny.

Deux écoles publiques demeurent fermées jusqu'à nouvel ordre. Il s'agit du groupe scolaire de Saint-Michel et l'école primaire de La Rizière. Une continuité pédagogique est proposée par les enseignants pour les élèves des écoles fermées.

Dans le primaire

À DUMBÉA

L'école Jack-Mainguet du centre urbain a été de nouveau incendiée la nuit dernière. Elle est fermée "au moins jusqu'à la fin de la semaine".

À Koutio, les écoles Niaoulis, Benebig, de Greslan et Jacarandas restent fermées. L’école maternelle Les Bengalis, dans le quartier de Jacarandas, a ouvert ce jeudi matin, après plus de deux mois de fermeture.

À BOULOUPARIS

Le maire craint de nouvelles tensions dans le village, c’est pourquoi il a décidé de renvoyer les enfants chez eux à partir de midi ce jeudi, apres le service de cantine. Les écoles étaient ouvertes depuis deux jours.

À NOUMÉA

Le service de garderie du matin et du soir a repris hier dans les écoles publiques ouvertes. Concrètement, "les enfants pourront être accueillis avant et après la classe, aux horaires aménagés suivants : de 6h45 à 7h30 et de 15h30 à 16h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis : de 6h45 à 7h30 et de 10h45 à 11h45 les mercredis."

La reprise du service de garderie sera effective à partir du lundi 15 juillet, aux mêmes horaires, pour les écoles Broquet, Perraud, Trouillot - Hibiscus, Œillets, Roses et Burck.

Les services, ajoute la mairie, "continuent à se mobiliser pour permettre une reprise du service de garderie aux horaires habituels", c'est-à-dire jusqu’à 17h30.

Ce jeudi, deux écoles publiques supplémentaires reprennent, à Rivière-Salée : la maternelle Les Roses et Robert-Burck.

Dans le même quartier, trois établissements ont déjà retrouvé leurs élèves, mardi : Jacques-Trouillot, Les Hibiscus et Les œillets. Réouverture aujourd’hui, également, pour Mathilde-Broquet aux Portes-de-Fer et Albert-Perraud.

Pour Guy-Champmoreau, à Tuband, il est prévu dès le 17 juillet, que les élèves iront dans les locaux d’Eloi-Franc, à l’Anse-Vata.

Autres écoles encore fermées : François-Griscelli, à la Vallée-du-Tir, ainsi que celles de Rivière-Salée, la presqu’île de Ducos et Montravel.

Les élèves des Pervenches sont accueillis à Christine-Boletti.

À BOULOUPARIS

Les écoles ont rouvert ce mardi. Les transports scolaires ont bien repris ce matin. La maternelle de Nassirah reste fermée car la circulation sur la RP4 demeure compliquée.

À YATÉ

Les écoliers ont retrouvé les bancs de l'école ce jeudi.

Dans le secondaire

Le vice-rectorat met à disposition la liste des collèges et lycées publics ouverts ou fermés.

Au Mont-Dore, le lycée public reprend cette semaine, à Saint-Michel, avec une rentrée échelonnée (classes de première mardi, CAP mercredi, classes de seconde jeudi, classes de terminale vendredi).

À Dumbéa, reprise effective également au lycée Dick-Ukeiwë. La rentrée au collège Edmée-Varin d'Auteuil est annoncée pour jeudi 11 juillet.

À Nouméa, la rentrée au collège de Kaméré, à Ducos, est annoncée pour le 15 juillet.

Restent fermés jusqu'à nouvel ordre les collèges de Plum au Mont-Dore, Thio, Canala, Hienghène, Houaïlou, Ouégoa, Poindimié, Poya. Même chose pour les lycées de Poindimié et Touho.

Enseignement catholique

Voici la liste de tous les établissements privés de la DDEC ouverts ou fermés.

La distribution en eau

La CDE informe qu'en raison d'une intervention sur des organes du réseau, la distribution en eau risque d'être perturbée ou interrompue dans certaines rues du Mont-Dore.

Les services municipaux

À l'île des Pins, les services municipaux sont fermés ce mardi encore "suite à des faits d'incivilité".

Culture

Au Mont-Dore, la fête du sport et des associations initialement organisée, les 13 et 14 juillet à Plum et à Boulari, est annulée