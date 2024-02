La France renforce son partenariat avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée

Au menu du conseil des ministres du 7 février, un projet de loi concernant un accord de coopération en matière de défense et du statut des forces, signé entre les deux pays en octobre 2022.

L’axe indopacifique cher à Emmanuel Macron s’est invité au conseil des ministres ce 7 février. Via un projet de loi présenté par le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères. Il s’agit d’autoriser l’approbation d’un accord signé entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée, relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces.

Un cadre juridique

Cet accord, signé le 31 octobre 2022 à Port-Moresby, tend à régir, sur une base réciproque, la coopération en matière de défense et de sécurité entre les deux États. Il confère un statut juridique protecteur aux personnels français et papouasiens engagés dans des activités de coopération militaire ou des opérations d’assistance humanitaire, en cas de catastrophe naturelle ou toute autre situation d’urgence affectant le territoire des parties.

Le renforcement du niveau de coopération de défense entre la France et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, notamment dans les domaines de la sûreté et de la surveillance maritime, de l’assistance humanitaire en cas de catastrophe naturelle, a rendu nécessaire l’adoption d’un cadre juridique robuste et adapté pour sécuriser ces activités.

Renforcer l’axe indopacifique

C’est une nouvelle étape dans la stratégie française en Indopacifique.

Emmanuel Macron a indiqué lors de sa venue à Nouvelle-Calédonie et au Vanuatu, en juillet 2023, qu’il comptait positionner la France comme "puissance d’équilibre" pour proposer "une alternative" face à l’influence de la Chine. Il a également annoncé la mise en place d’une académie du Pacifique avec des formations pour les militaires des États océaniens partenaires, dont la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Le chef de l’État s’est d’ailleurs rendu à Port-Moresby sur le chemin du retour, axant son déplacement sur l’environnement.

C’est à cette occasion qu’il a annoncé la tenue du dixième sommet des ministres de la Défense du Pacifique Sud à Nouméa, en décembre dernier. Un sommet présidé par le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui a encore renforcé les liens entre les forces armées de la région, notamment en matière de coopération en matière d’assistance humanitaire. Le conseil des ministres a évoqué notamment ce mercredi l’exercice "Equateur-Croix du Sud" qui se déroule régulièrement en Nouvelle-Calédonie.

La Papouasie Nouvelle-Guinée a déjà signé des accords de sécurité avec les États-Unis en mai 2023 et avec l’Australie en décembre 2023.

À noter que la France est le seul État membre de l’Union européenne à disposer d’une représentation diplomatique directe en Papouasie-Nouvelle-Guinée.