Paul Néaoutyine, le président de la province Nord, condamné pour conduite en état d’ivresse

Le président de la province Nord, également maire de Poindimié, a été jugé en procédure de plaider-coupable pour des faits qui remontent au mois d’avril.

C’est à l'audience correctionnelle de ce lundi que Paul Néaoutyine, le président de la province Nord et maire de Poindimié a été condamné pour conduite en état d’ivresse. Pour ces faits, il écope d’une peine de 200 jours amende de 2000 francs (soit un total de 400 000 francs CFP), de six mois de suspension du permis de conduire et d’une amende contravention de 17 000 francs pour défaut de maîtrise.

Un accident à Poya

Le 26 avril dernier, à Poya, vers 2 h du matin, alors qu’il circulait seul à bord de son véhicule, Paul Néaoutyine a heurté la clôture d’une propriété à hauteur de Moindah et terminé dans un petit fossé sur le bas-côté.

Une patrouille de gendarmerie qui passait par là découvre l’accident et effectue un contrôle d’alcoolémie qui s’avère positif, avec un taux d’1,6 gramme d’alcool dans le sang.

Plaider-coupable

Paul Néaoutyine comparaissait dans le cadre d’une procédure de plaider-coupable ou CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité). Une procédure qui permet de juger rapidement l’auteur d’une infraction qui reconnaît sa culpabilité et qui permet souvent d’éviter des peines plus lourdes.

Exemplarité

Une condamnation qui intervient à l’heure où la question de l’exemplarité des élus est soulevée. Pour rappel, deux autres élus avaient été interpellés pour conduite en état d’ivresse.

Daniel Goa, le président de l’Union calédonienne, a été condamné à deux reprises pour des faits d’alcool au volant, en décembre 2022 et en septembre dernier. Et Jacques Lalié, le président de la provinces des Îles, doit comparaître le mercredi 13 décembre après un accident intervenu le 28 septembre dernier.

Tous les deux ont également choisi la procédure du plaider-coupable pour être jugés.