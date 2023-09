Abattages de requins à Nouméa : les campagnes se poursuivront, hors zones protégées

Ce jeudi, le tribunal administratif a suspendu l'arrêté qui autorisait la mairie de Nouméa à pêcher des requins dans les aires de gestion durable de l’îlot Maître, de l’îlot Canard et de la pointe du Kuendu. Au lendemain de cette décision, la ville annonce le maintien de la prochaine campagne d'abattage, à partir du lundi 18 septembre. Son périmètre sera adapté.

Bernard Lassauce et Cécile Rubichon •

La campagne d'abattage de requins qui était prévue à partir du 18 septembre aux abords de Nouméa aura bien lieu. La mairie l'a annoncé ce vendredi matin. Son périmètre sera simplement réduit pour tenir compte de la décision prise par le tribunal administratif ce jeudi.

Saisi par l'association Ensemble pour la planète, le juge des référés a en effet suspendu l'arrêté pris en avril par la présidente de la province Sud, Sonia Backès, pour autoriser les prélèvements dans les aires de gestion durable de l’îlot Maître, de l’îlot Canard et de la pointe du Kuendu. La pêche est donc à nouveau interdite dans ces zones protégées. De manière temporaire du moins. Car le tribunal doit désormais statuer sur le fond.

"La décision doit être confirmée par le juge du fond"

"Cette décision est relativement fragile puisqu’il faut qu’elle soit confirmée par le juge du fond. Mais c’est une victoire, même si les campagnes prévues jusqu’en fin d’année continueront à se dérouler", réagit Martine Cornaille, présidente d'EPLP.

Le juge des référés a posé des questions qui méritent des réponses claires et nous allons étudier ses observations pour continuer d'avancer efficacement sur ce dossier. La province Sud

Quant à la province Sud, elle "prend acte de cette décision qui ne préjuge pas, à ce stade, de la décision au fond. (...) Le juge des référés a posé des questions qui méritent des réponses claires et nous allons étudier ses observations pour continuer d'avancer efficacement sur ce dossier."

Activités nautiques et baignade interdites

En attendant, les lieux de pêche "seront adaptés". Et les activités nautiques interdites du 18 au 27 septembre sur l’ensemble des plans d’eau du littoral de Nouméa, ainsi qu’à l’Ilot Maître et à l’Ile aux Canards. La ville de Nouméa rappelle également que la baignade est interdite sur l’ensemble des plages, à l’exception de la zone protégée de la Baie des Citrons.

Mesure prise après plusieurs attaques survenues en début d'année. Une femme de 49 ans a notamment été gravement blessée, le 29 janvier. Et un touriste australien de 59 ans tué, le 19 février. Des campagnes d'abattage de tigres et bouledogues avaient aussitôt été lancées. Suscitant le débat.

122 tigres et bouledogues tués depuis janvier

D'après la mairie, 122 tigres et bouledogues ont été tués depuis janvier. En mai, juin et juillet, d'après les décomptes envoyés à chaque fin de campagne, il y en aurait eu 42. Pour 98 "pêches accessoires". Des requins gris à haute nageoire, citron, nourrice et même marteau, relâchés, mais avec quelles chances de survie ? C'était l'un des points soulevés par EPLP dans sa requête. Et retenu par le juge, qui souligne notamment l'absence d'études scientifiques pour quantifier la population de requins et d'études d'impact.