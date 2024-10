"Plus que l'Enseignement, c'est la Transmission qui compte" – Hugues Micholet, 9e Dan de Karaté

Le 18 septembre 2024 le karatéka martiniquais Hugues Micholet a reçu officiellement son grade de 9ème Dan au siège de la fédération Ile-de-France de karaté. Membre de l'équipe de France de 1975 à 1983 puis arbitre international jusqu'à aujourd'hui, il est également responsable de l'enseignement au club de L'ASA Karaté à Maisons-Alfort.

Hugues officie comme arbitre lors d'une compétition en Croatie lorsqu'il apprend par un coup de téléphone qu'il est élevé au rang de 9ème Dan. Le 12 septembre au soir les membres de son club l'ASA Karaté lui rendent hommage par surprise alors qu'il s'apprête à diriger le cours : "Le jeudi c'est le jour des gradés et là je vois tous mes anciens élèves qui entrent sur le tatami, 48 ceintures noires, le maire de Maisons-Alfort, le Président du 94 pour fêter ce grade avec moi. Le bonheur m’a envahi, c'est à travers ces marques de sympathie que je mesure le chemin parcouru".

S'il a commencé le karaté à 16 ans, Hugues reconnaît volontiers que son but n'a jamais été de devenir 9ème Dan, "J'ai évolué dans ce milieu parce que j'ai beaucoup voyagé et rencontré des gens de divers horizons ce qui m'a donné une ouverture sur le monde". Malgré les titres qu'il gagne en compétition et son passage en équipe de France pendant des années il se dirige vers l'arbitrage où il excelle au plus haut niveau. Mais c'est surtout l'enseignement qui lui plaît car pour lui "Le karaté n'est pas un sport, c'est un art".

Initier, instruire et transmettre est la devise de Hugues, "L'enseignement c'est bien mais le plus important c'est la transmission et tu ne transmets que ce que tu as compris". Le karaté représente pour lui un style de vie, une conception du monde autour de valeurs comme le respect de soi et de l'autre, l'humilité, la discipline, le courage de combattre contre soi-même afin de devenir un homme, un vrai : "Je ne fabrique pas des champions, je fais des hommes".