PODCAST : A Limoges, l’Institut d’Epidémiologie et de Neurologie Tropicale travaille sur les maladies chroniques en outre-mer

L’Institut, créé il y a trente ans, travaille sur les maladies chroniques en milieu tropical, notamment en Guadeloupe, dans l'océan indien, et en Guyane avec une étude sur la toxoplasmose.

Tessa Grauman •

Les maladies s’expriment différemment dans l’hexagone et en outre-mer. C'est pourquoi l’Institut d’Epidémiologie et de Neurologie Tropicale travaille sur un registre des pathologies neurodégénératives, type maladie de Parkinson, en Guadeloupe. Car une connaissance plus précise de la situation sanitaire permet de mieux adapter les soins aux habitants. C’est aussi l’esprit du projet Mascareignes, auquel sont associés les départements de Mayotte et de la Réunion et qui s’intéresse aux conséquences du vieillissement des populations dans la région.

La toxoplasmose, maladie transmise principalement par le chat, reste bénigne dans l’hexagone, alors qu’elle peut prendre des formes sévères en Guyane. La faute aux félidés sauvages de la forêt amazonienne. Explications dans le laboratoire de génétique, sur le campus du Centre Hospitalier Universitaire de Limoges.