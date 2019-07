Quand une interdiction de coupes de cheveux dans un lycée de Guadeloupe tourne au ridicule sur la toile

Donc tout ces coiffures sont interdites au lycée Bel air MDR pic.twitter.com/vZ9uUo623d — Blue Ice ❄️ (@Dnl_Gab) 11 juillet 2019

C'est sur twitter que la polémique a pris de l'ampleur. Après la publication d'une photo d'une affiche portant la mention "coupes de cheveux femmes / hommes non autorisées au lycée Bel Air", ceci pour la "rentrée 2019" de ce lycée technologique et professionnel, les reactions ont été vives, voire assez comiques.

Même Jon Snow

Des Lanister (ou des marcheurs blancs) sont à la tête de ce lycée ! pic.twitter.com/ofwf1VHCek — Mermoud Joan🔻 Καλαμάτα Прип'ять (@JojoLaFerraille) 11 juillet 2019



Avalanche de tweets

Donc le Prince de Bel Air ne pourrait meme pas etre au Lycee Bel Air? Quel scandale pic.twitter.com/qKa6bl0zf0 — Rémy Choury🔻 (@RemyCDL) 12 juillet 2019

Photo de classe du lycée Bel Air. pic.twitter.com/iiYRYgxLXt — 🎨Ad_Astra_85🎨 (@Ad_astra_85) 12 juillet 2019

Lycée Bel Air Septembre 2019 pic.twitter.com/etMPfVtwBd — Edinson Pauleta (@Brokybroks75) 12 juillet 2019



Explications de la direction

Mais ?? Bel air ? Dit donc on recule ? pic.twitter.com/cQyTJmDWrs — Blue Ice ❄️ (@Dnl_Gab) 12 juillet 2019

Le tweet de @Dnl_Gab reproduit la photo d'une affiche de près de 30 coupes de cheveux très répandues en Guadeloupe : coupe afro, dreadlocks et teintures pour les femmes, waves, curls et locks ou même dégradés interdits également pour les garçons. Même Kit Harrington, l'acteur incarnant Jon Snow dans la série à succès Game of Thrones, se retrouve sur le panneau des coupes interdites.Les Twittos s'en sont donnés à coeur joie, certains imaginant la rentrée prochaine au lycée de Bel Air "sans le prince".Interrogés par une radio locale, les services scolaires de l'établissement ont indiqué qu'il s'agissait d'une décision de règlement intérieur, prise dans le but d'adapter les élèves à un milieu professionnel demandeur de moins d'excentricité."Nous ne sommes pas fermés à ce qu'un élève ait un afro mais il doit être maintenu, et les locks attachées", a indiqué une représentante de la direction, qui précise que la disposition a été validée par les parents d'élèves du lycée. Les affiches ont été retirées en cours de journée pour apaiser les esprits comme le montre ce tweet ci-dessous.