Rentrer ou rester : face au coronavirus, le dilemme des étudiants ultramarins dans l'Hexagone

Entre inquiétude et volonté de ne pas propager le virus, les étudiants ultramarins de l'Hexagone sont partagés : certains font le choix de rentrer chez eux quand d'autres s'organisent pour vivre malgré la fermeture des établissements scolaires et l'éloignement de leurs familles.

Marie Boscher •

Si ils prévoient une fermeture de plus d’1 mois, qu’ils le disent mtn comme ça je m’en vais aux antilles — 🖤💜🤍 (@sweetietrop) March 12, 2020

L'inquiètude des parents

Mes parents ont désinfecté toutes mes affaires au cas où car on prèfère prendre nos précautions. Je ne vais voir personne pendant 14 jours.

Jade, étudiante rentrée en Guadeloupe

"Dépassée par les évènements"

Je conçois que rentrer en Guadeloupe, c'est le risque d'introduire encore plus le virus alors que les conditions de nos services de santé sont très limités ces temps-ci. J'ai tout de meme hâte de rentrer car vivre le confinement sur Paris serait extrêmement lassant. J'habite dans un petit logement, l'espace est limité, le temps à l'extérieur n'est pas toujours réjouissant... j'aurais vite fini par être dépassée par les événements, tandis qu'en Guadeloupe même en restant chez moi, mon quotidien sera agréable.

Rester, pour protéger...

J'ai une grand-mère qui a plus de 80 ans, des cousins de 2-3 ans, un frère de 15 ans... je ne peux pas me permettre de rentrer et d'être une source de contamination pour ma famille alors qu'ils étaient en sécurité. En Martinique on est plus près de ses parents donc c'est plus rassurant mais les hôpitaux n'ont pas nécessairement la capacité de prendre tout le monde. Donc on se dit "si on rentre et qu'il y a un problème, est-ce que ça vaut le coup ?" On peut prendre la place de quelqu'un qui en a besoin.

Les gens qui rentrent, vous n’avez pas peur? La plupart d’entre nous sommes jeunes et en bonne santé donc c’est possible qu’on ai la maladie avec des symptômes subtils ou qu’on soit asymptomatique. N’oubliez pas que la population est vieillissante aux Antilles. https://t.co/OVtzE8hWFD — Foufouille 👸🏿 (@Tracy_SansNom) March 13, 2020

Y en a ils parlent de rentrer aux Antilles en urgence sans même savoir si ils ont le coronavirus ou pas la santé de leurs grands parents ou personnes âgées c’est le cadet de leurs soucis 😭 — Wes Sosa 🥶🇰🇳 (@WesleyLantana) March 13, 2020

...ou par obligation

Faut-il rester confiné ou rentrer auprès de sa famille ? Sur les réseaux sociaux, les étudiants ultramarins installés dans l'Hexagone sont nombreux à partager leurs inquiétudes. Certains disent vouloir rentrer, souvent pressés par leurs proches restés dans les Outre-mer.C'est le cas de Jade, étudiante en communication à Paris. Elle est rentrée ce dimanche 15 mars après plusieurs jours d'hésitation. "Mes parents voulaient que je n'aille pas à l'école pour que je ne sois pas exposée au virus mais je ne pouvais pas sécher sans justificatif donc j'ai continué à aller en cours", explique-t-elle. Mais face à "l'augmentation rapide du nombre de cas" et aux "razzias dans les supermarchés", la jeune Guadeloupéenne a fini par céder.Ariane, 19 ans, va elle aussi rentrer en Guadeloupe dans les prochains jours "vu que les mesures de confinement vont devenir plus strictes" selon elle. Son billet est pris pour le mardi 17 mars : "Je voulais d'abord passer mon permis mais avec la fermeture des auto-écoles, je cherche à partir le plus tôt possible".Tout comme Elyne, étudiante martiniquaise à la Skema Business School de Lille : "Tous mes proches sont déjà rentrés en Martinique ce week-end, excepté deux-trois amis, on se retrouve vraiment seuls donc on estime que la meilleure des choses est de rentrer auprès de nos proches."Le gouvernement venant d'annoncer une réduction drastique des transports avec des trajets "longue distance progressivement réduits", certains sont très inquiets face aux "rumeurs" de fermetures d'aéroports et de suppression de vols. Résultat, cette étudiante en information-communication à Paris a fait le choix de ne prendre qu'un aller simple pour sa Guadeloupe natale, dans l'attente de l'évolution potentielle des mesures :D'abord tentée de rentrer à Fort-de-France, Angélique a changé d'avis face à l'absence d'information sur la durée de fermeture des universités, mais surtout face au risque de propagation.Tous les jours, Angélique a des nouvelles de sa famille par téléphone et prend le temps d'échanger avec ses amies restées également à Paris., confie-t-elle.La situation est d'autant plus difficile à gérer pour les étudiants qui eux ont dû rester par obligation et non par choix. Certains font en effet face aux prix des billets d'avion : au mois de mars, pour un aller-retour, comptez par exemple environ 600 euros pour les Antilles, 900 euros pour La Réunion et plus de 1300 euros pour la Nouvelle-Calédonie. Une somme conséquente pour des budgets déjà serrés par le coût des études, du logement et des dépenses quotidiennes.Emmy, étudiante martiniquaise installée à Lyon, a elle choisi de rester pour pouvoir continuer à suivre ses cours : "Mon école a mis en place des cours en ligne mais suivant notre emploi du temps actuel, je pense qu'avec le décalage horaire le suivi pourra être compliqué."Résultat, si elle rentrait, des cours en visio conférence auraient lieu "à 3 heures du matin", abonde une de ses amies. "Et il y a beaucoup de travaux de groupe dans ma filière", ajoute Emmy, "surtout le matin, alors il faut pouvoir rester disponible pour communiquer, pas comme dans un simple amphi". Heureusement, raconte-t-elle, un soutien s'est mis en place entre les étudiants ultramarins de son entourage, eux aussi restés dans l'Hexagone. Par les réseaux sociaux, par téléphone, chacun prend des nouvelles de l'autre, dans l'attente de nouvelles annonces et d'un retour à la normale.