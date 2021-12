REPLAY. Crise sociale en Guadeloupe : échec du début des négociations, à la Une de l’Info Outre-mer

Un mois après le début de la crise sociale, les négociations entre le Collectif et les élus ont débuté hier mais elles ont déjà tourné court, c’est la Une de l’Info Outre-mer du mercredi 15 décembre 2021. Retrouvez ici l’intégralité de notre journal.

Cette rencontre entre le Collectif et les élus aura été éclair : pas plus d’une quinzaine de minutes. Les élus refusent de se prononcer hors la présence de l’État sur ce qu’ils considèrent relever des compétences de celui-ci. Le Collectif, de son côté, veut malgré tout faire entendre sa voix. C’est un dialogue de sourds. Un reportage de Marie-Line Plaisir et Jean-Marie Mavounzy de Guadeloupe la 1ère.

