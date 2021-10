REPLAY. Des stations services fermées en Guyane à la Une de l’Info Outre-mer du mardi 19 octobre2021

Aucun accès à la pompe n’est possible aujourd’hui en Guyane sur décision préfectorale, c’est la Une de l’Info Outre-mer du mardi 19 octobre 2021. Retrouvez ici l’intégralité de notre journal.

Outre-mer la 1ère •

Retrouvez ici le replay de notre journal des Outre-mer, également diffusé sur France 3 à 11h35. L'info Outre-mer du mardi 19 octobre 2021 est présenté par Marie Radovic

Des stations services fermées en Guyane

Aucun accès à la pompe n’est possible ce mardi sur décision préfectorale. Il s'agit d'éviter une pénurie de carburant sur le territoire, après le blocage de la raffinerie par des militants anti pass sanitaire. Les stations rouvriront demain, mais la distribution de carburant sera limitée.

Martinique, la justice ordonne la levée des blocages

En Martinique, les manifestants anti pass vont devoir, eux, calmer le jeu devant l'hôpital ! La justice leur ordonne de cesser toute entrave aux contrôles des pass sanitaires. Sous peine d'une amende de 500 euros par jour et par syndicat. Le pass sanitaire est obligatoire depuis une semaine pour les visiteurs et les salariés du CHU.

Pénurie de matériaux dans le bâtiment en Guadeloupe

En Guadeloupe, le moral n'est pas non plus au beau fixe pour les professionnels du BTP ! Ils doivent faire face à une pénurie de matériaux. Des matières premières dont le prix a flambé. Un reportage de Ludivine Guiolet Oulac et Jean-Marie Mavounzy de Guadeloupe la 1ère.

Parrainer des enfants en difficulté en Polynésie

Donner un peu de son temps et surtout beaucoup d'amour à des enfants en difficulté. C'est le principe d'un dispositif de parrainage lancé par la Croix Rouge en Polynésie. L'organisme fait appel à des parrains et marraines bénévoles. Un reportage de Caroline Fahri et Roan Poutoru de Polynésie la 1ère.

Les lentilles de Cilaos, un trésor de La Réunion

Les lentilles de Cilaos sont considérées aujourd'hui comme des produits de luxe pour leur prix mais surtout pour leur qualité. Un reportage d’ Albane Lussien et Loïs Mussard de Réunion la 1ère.

De l’activité sismique sous le volcan

Toujours à la Réunion, un trésor moins discret : le Piton de la Fournaise pourrait se réveiller de nouveau. Ces derniers jours, une forte activité sismique a été enregistrée au niveau du volcan. Sa dernière éruption remonte au mois de mai.

Préparation des coureurs de l’extrême à La Réunion

Les coureurs du Grand Raid à La Réunion viennent chercher frissons et sensations fortes. Quatre courses en pleine nature, qui débuteront jeudi soir. Sur la ligne de départ il y aura notamment la Vakoa Team, une équipe de passionnés. Un reportage de Delphine Poudroux et Géraldine Blandin de Réunion la 1ère.