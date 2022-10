REPLAY. Grand Raid 2022 : les "Fous" de la diagonale sont lâchés à La Réunion, à la une de l'info Outre-mer

Le départ du Grand Raid de La Réunion a été donné jeudi 20 octobre au soir. 2832 coureurs se sont élancés à l'assaut de l'épreuve reine : la Diagonale des Fous. 165 km et plus de 10 000 mètres de dénivelé entre Saint-Pierre et Saint-Denis. L'un des ultra-trails les plus difficiles au monde. C'est la Une de l'info Outre-mer du vendredi 21 octobre 2022. Retrouvez ici l'intégralité de notre journal.

Chaque année, le Grand raid de La Réunion est un événement hors du commun qui attire autant qu’il fait peur avec ses 165 km pour 10 200 m de dénivelé. Pour les 30 ans de la course, la bataille s’annonce encore une fois magnifique sur l’ensemble des sentiers de l’île, de Saint-Pierre à Saint-Denis, en passant par le cœur de Mafate, l’un des joyaux de l’île. Revivoez les premières heures de la course avec Jean Marc Collienne de Réunion la 1ère.

Le journal des Outre-mer vendredi 21 octobre 2022 Retrouvez ici le replay du journal des Outre-mer, également diffusé sur France 3 à 11h35. L'info Outre-mer du vendredi 21 octobre 2022 est présenté par Antoine Defives. outremer.l'info, édition du vendredi 21 octobre 2022 Les autres titres de l'info des Outre-mer La Réunion : premières arrivées de la Mascareigne. En parallèle de la Diagonale des Fous, d'autres courses ont lieu dans ce Grand Raid. Parmi elles, la Mascareigne et déjà les premières arrivées ce vendredi matin. Deux Français sur le podium avec la victoire du Corse Noël Giordano, devant le Vénézuelien Moises Jimenez et le Réunionnais Loïc Gauvin.

La Réunion : nouvelle arrivée d'un bateau de migrants sri-lankais. 17 occupants à bord, dont un enfant et trois femmes. Le navire et ses passagers sont désormais pris en charge par les autorités locales. Nouvelle-Calédonie : décès de Louis Kotra Uregeï. Cette figure indépendantiste de la Nouvelle Calédonie est décédée, hier soir en région parisienne, des suites d'une longue maladie. Syndicaliste, chef d'entreprise, président de parti, il était l'un des hommes forts de la politique locale. Récit de Bernard Lassauce.

Polynésie : visite de la ministre australienne des affaires étrangères. La ministre des Affaires étrangères de l'Australie, Penny Wong est en visite officielle en Polynésie. Objectif : développer la coopération avec Tahiti et ses îles, surtout en matière de développement durable. Natacha Szilagyi, Mirko Van-Fau.

Mayotte : des vacances apprenantes et apprenantes pour lutter contre l'oisiveté. C'est le dispositif "école ouverte". Une idée qui a séduit les élèves du lycée des lumières à Mamoudzou. Anastasia Laguerra, Géraldine Louis.

