REPLAY. Guadeloupe : mobilisation autour d'une sinistrée de 90 ans, à la Une de l’Info Outre-mer

En Guadeloupe, la solidarité continue envers les sinistrés de la tempête Fiona. Dans le quartier de Rivière des Pères à Basse-Terre, ils sont nombreux à avoir tout perdu. C'est le cas de Rose-Lise Delannay, âgée de 90 ans. Face à sa détresse, ses proches ont lancé une cagnotte en ligne. C’est la Une de l’Info Outre-mer du lundi 10 octobre 2022. Retrouvez ici l’intégralité de notre journal.

Outre-mer la 1ère •

Trois semaines après le passage de Fiona, certains quartiers sont toujours sinistrés. À Rivière des Pères à Basse-Terre, les conditions de vie de nombreuses personnes restent précaires. C'est le cas de Rose-Lise Delannay. À 90 ans, elle a tout perdu dans la tempête. Face à cette situation d'urgence, sa famille a lancé une cagnotte en ligne et des amis se relayent pour remettre sa maison en état. Ci-dessus, le reportage de Mickaël Bastide de Guadeloupe la 1ère.

Le journal des Outre-mer du lundi 10 octobre 2022

Retrouvez ici le replay de notre journal des Outre-mer, également diffusé sur France 3 à 11h35. L'info Outre-mer du du lundi 10 octobre 2022 est présenté par Laurence Théatin.

outremer.l'info, édition du lundi 10 octobre 2022

Les autres titres de l'info des Outre-mer

Guadeloupe : les foulées du ruban rose. Une marée rose dans les rues de la ville de Baie-Mahault en Guadeloupe. Des centaines de participants ont marché ou couru aux Foulées du Ruban Rose, une course à pieds de 5 Km organisée dans le cadre des actions de sensibilisation en faveur du dépistage du cancer du sein.

Tempête Fiona en Guadeloupe, l'hexagone solidaire. Des collectes de dons sont organisées par le collectif des Outre-mer. Il a lancé l'opération Solidarité Guadeloupe Fiona, hier à Nanterre. Des personnalités sont venues les soutenir, comme le chanteur Tony Chasseur. Deux autres collectes doivent avoir lieu en Seine Saint-Denis, cette semaine. Une cagnotte en ligne a été créée sur le site "On participe.fr".

En Guyane, des habitants excédés par les coupures d'électricité. Les habitants de Maripasoula ont subi des coupures d'électricité à répétition durant deux semaines. Barrages, incendies, les habitants ont manifesté leur colère. L'électricité est revenue en partie, ce week-end. Mais les habitants restent sur leur garde. Le reportage de Nora Nonet avec les équipes de Guyane la 1ère.

Saint-Pierre et Miquelon : opération "tous à vos guidons". On n'aura jamais vu autant de vélos réunis ensemble à Saint-Pierre. Près de 80 cyclistes ont participé à l'opération "Tous à vos guidons". Ils ont arpenté des rues du centre-ville pour demander des aménagements adaptés aux deux roues. Martine Briand et Jérôme Anger ont suivi la manifestation en pédalant, bien sûr.

Raynaud, la nouvelle fierté de La Réunion. Il a été acclamé par des centaines de Réunionnais. Le jeune Raynaud a eu droit à une ovation ce matin à l'aéroport Roland Garros après sa victoire en finale de "The Voice Kids". Henry Claude Elma et Willy Thevenin faisaient partie du comité d'accueil.