REPLAY. Journée de lutte contre le harcèlement scolaire, à la une de l'info Outre-mer

C'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. 1 élève sur 10 est victime de ce fléau en France. A partir d'aujourd'hui un questionnaire est remis à chaque élève partir du CE2, pour repérer des situations de harcèlement. Voici quelques exemples d'actions de sensibilisation en Guadeloupe et à La Réunion, à la une de l'info Outre-mer du jeudi 9 novembre 2023. Retrouvez ici l'intégralité de votre journal.

Outre-mer la 1ère •

Le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse en a fait une priorité nationale : le harcèlement scolaire, autour de trois axes : prévention, détection et résolution. Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le harcèlement scolaire des opérations de sensibilisations ont été menées dans des établissements scolaires. Ainsi, en Guadeloupe, à Capesterre-Belle-Eau, des saynètes ont été jouées devant des élèves par troupe de Benzo et Mano, qui a mis en scène des sketches pour que la peur change de camp. À La Réunion, un questionnaire a été remis aux élèves du primaire à partir du CE2, et également aux collégiens et lycéens. Un document qui vise à évaluer si un jeune est susceptible d'être harcelé. Le reportage de Jean-Michel Mazerolle avec les équipes de Guadeloupe et Réunion La 1ère.

Le journal des Outre-mer du jeudi 9 novembre 2023

Retrouvez ici le replay de notre journal des Outre-mer, également diffusé sur France 3 à 11h50. L'info Outre-mer du jeudi 9 novembre 2023 est présentée par Laurence Théatin.

outremer.l'info : édition du mercredi 9 novembre

Les autres titres de l'info des Outre-mer

Martinique : Deux nouveaux campaniles sur la cathédrale de Saint-Pierre. Spectaculaire opération de levée des campaniles de la cathédrale de Saint-Pierre dans le cadre de la rénovation de l'édifice religieux de la ville.

Grève illimitée au CHU de La Réunion : des embouteillages monstres à Saint-Denis. En grève illimitée, l'intersyndicale des personnels hospitaliers a organisé des distributions de tracts ce jeudi matin pour demander plus de moyens au CHU. À Saint-Denis, les automobilistes sont pris dans des embouteillages monstres, sur Boulevard Sud et sur la Route du littoral où plus de 10 km de bouchons sont observés.

Conférence des présidents des RUP de l'Union européenne aux Canaries. Les neuf représentants des régions ultrapériphériques européennes sont réunis en ce moment aux Îles Canaries. Cinq départements et régions d'Outre-mer représentent la France Dans leur déclaration finale, ils demandent à l'Europe de mieux prendre en compte leurs spécificités mais aussi leurs atouts.

Polynésie : inondations à Teahupoo. Des habitants ont à nouveau les pieds dans l'eau de lourds nuages sont bloqués par la montagne d'où ce temps diluvien. La chaîne de protection civile s'organise, les précipitations ne laissent pas de répit aux résidents. Toute l'île de Tahiti est placée par Météo France en vigilance orange notamment la presqu'île où 150 mille millimètres sont prévus en six heures de pluie.

Surf des JO 2024 : Papara ou Teahupoo ? L’épreuve de surf des jeux olympiques de 2024 se tiendra-t'elle à Teahupoo comme prévu ? Face à la pression des habitants et associations environnementales, plusieurs propositions sont en cours d’étude. Si aucun compromis n’est trouvé, un plan B est proposé par le président Brotherson : organiser l’épreuve à Papara !