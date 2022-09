REPLAY. La rentrée scolaire en Guadeloupe et Martinique, à la Une de l'info Outre-mer

Jour de rentrée scolaire, hier, aux Antilles. Plus de 140 000 élèves ont repris le chemin de l'école en Guadeloupe et en Martinique. C'est la Une de l’Info Outre-mer du vendredi 2 septembre 2022. Retrouvez ici l’intégralité de notre journal.

L'heure de la rentrée des classes a sonné aux Antilles. Jeudi 1er septembre, les élèves ont fait leur retour sur les bancs de l'école en Guadeloupe, en Martinique et à Saint-Martin. Pour de nombreuses familles, la journée a commencé par les préparatifs et une routine à laquelle il a fallu se réhabituer. Une rentrée plus sereine, sans masque et sans restrictions sanitaires, une première depuis deux ans. Récit de Laurence Théatin avec les équipes de Guadeloupe et Martinique la 1ère.



