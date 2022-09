REPLAY. Mayotte : affrontements entre bandes armées et forces de police à Koungou

La commune de Koungou a été le théâtre d'échauffourées entre bandes armées et policiers, d'agressions violentes et d'actes de vandalisme. C'est la Une de l'info Outre-mer du mardi 13 septembre 2022. Retrouvez ici l'intégralité de notre journal.

Outre-mer la 1ère •

Depuis ce week-end des bandes rivales sèment le trouble dans plusieurs villages de Mayotte. Ainsi, à Koungou, plusieurs policiers ont été blessés. Des bus transportant des élèves ont été attaqués, des automobilistes caillassés. Syndicats et élus demandent à l'État plus de fermeté. Le récit d'Albane Lussien avec les équipes de Mayotte la 1ère.

Le journal des Outre-mer du mardi 13 septembre 2022

Retrouvez ici le replay de notre journal des Outre-mer, également diffusé sur France 3 à 11h35. L'info Outre-mer du mardi 13 septembre 2022 est présenté par Laurence Théatin.

outremer.l'info, édition du mardi 13 septembre 2022

Les autres titres de l'info des Outre-mer

Mayotte : mairie cadenassée. La mairie de Bandrélé a été cadenassée hier par des habitants en colère. Ils protestent notamment contre des destructions de cases, qui doivent intervenir sur des terrains familiaux et aussi contre l'insécurité. La commune a été en proie à des violences ce week-end. Une maison a été incendiée.



Guyane : Iracoubo ville morte. L'insécurité inquiète en Guyane également. Jusqu'à Iracoubo, petite commune réputée pour sa qualité de vie. Les habitants ont érigé un barrage filtrant, les commerçants ont fermé. Ils réclament notamment plus de policiers et le rétablissement de l'éclairage public. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer participera aux assises locales de la sécurité le 30 septembre prochain.

Nouvelle-Calédonie : couac sur le référendum. En politique, ce couac de Jean-François Carenco, en visite en Nouvelle Calédonie. Invité hier de la chaîne Calédonia, il déclarait qu'il n'y aurait pas de référendum de projet en 2023. Face au tollé chez les non-indépendantistes, changement de ton aujourd'hui du ministre délégué aux Outre-mer.



La Réunion : "Le Quotidien" boycottera le Mondial au Qatar. Une décision importante et courageuse du Quotidien. Ce journal réunionnais boycottera la Coupe du monde de football au Qatar. Explications de Kévin Bulard, son rédacteur en en chef .

Guadeloupe : lutte contre "l'illectronisme". Connaissez-vous : l'illectronisme. Ce mal touche de nombreux séniors, grands oubliés du numérique. Aux Abymes, en Guadeloupe, des initiatives changent la vie de nombreux habitants.

Wallis et Futuna : pêche à la palourde. À Wallis, les mères de famille ont fait ce retour aux sources face à la hausse du coût de la vie.