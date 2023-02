REPLAY. Mobilisation des lycéens guadeloupéens contre la réforme des retraites, à la Une de l'info Outre-mer

Les lycéens de Guadeloupe ont rejoint, le 31 janvier 2023, le mouvement de protestation contre la réforme des retraites initiée par le gouvernement. Ils sont désormais regroupés en collectif : l'UGLG, l'Union Générale des Lycées de Guadeloupe. La mobilisation de la jeunesse à la Une de l'info des Outre-mer du mercredi 8 février 2023. Retrouvez ici l'intégralité de votre journal.

Outre-mer la 1ère •

Hier, mardi 7 février 2023 avait lieu la troisième journée de mobilisation nationale en France et en Outre-mer contre la réforme des retraites. Les lycéens de Guadeloupe ont rejoint les professeurs dans le mouvement. La détermination des lycéens reste intacte et leur action se structure. Le point au lycée Jardin d'essais, aux Abymes, lieu de naissance du collectif avec le reportage d'Eddy Golabkan et Jean-Marie Mavounzy de Guadeloupe la 1ère.

Le journal des Outre-mer du mercredi 8 février 2023

Retrouvez ici le replay de notre journal des Outre-mer, également diffusé sur France 3 à 11h35. L'info Outre-mer du mercredi 8 février 2023 est présenté par Kessi Weishaupt Tahi.

outremer.l'info, édition du mercredi 8 février 2023 • ©Outre-mer la 1ère

Les autres titres de l'info Outre-mer