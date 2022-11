REPLAY. Une famille portée disparue en Polynésie, leur voiture emportée par une rivière, à la Une de l’Info Outre-mer

À Tahiti, une femme enceinte et trois enfants restent introuvables après que leur voiture a été emportée par une rivière en crue. Le conducteur d'une seconde voiture qui les suivait est décédé en tentant de les sauver. C’est la Une de l’Info Outre-mer du mardi 8 novembre 2022. Retrouvez ici l’intégralité de notre journal.

En Polynésie, une voiture a été emportée par la rivière dans la vallée de la Maroto, à Papenoo. Malgré le déploiement d’une trentaine de gendarmes et de pompiers, ainsi qu’un hélicoptère, seule une personne a pour l'instant été retrouvée. Deux adultes, dont une femme enceinte, et trois enfants de 4, 7 et 15 ans restent pour l’instant introuvables. Le reportage de Ariihoe Tefaafana et Jacques Damour de Polynésie la 1ère.

Martinique : nombreux dégâts après les fortes pluies. Après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la Caraïbes, retour au vert ce matin en Martinique. Mais les dégâts nombreux dans le Nord de l'île. À Sainte-Marie, un pont construit il y a à peine 10 ans a cédé sous la pression d'une rivière en crue. L'agriculture est très touchée.

À Mayotte, le mont Benara est en feu. Le sinistre se trouve à 300 mètres de hauteur. Les pompiers ont pu circonscrire l'incendie ce matin. Le mont Benara est le seul endroit où l'on trouve encore une forêt primaire à Mayotte.

Conditions de travail dégradées des fonctionnaires calédoniens. En Nouvelle-Calédonie, les employés de la direction de la jeunesse et des sports ont manifesté leur colère devant le gouvernement local à Nouméa. Ils dénoncent les méthodes d'encadrement et leurs conditions de travail.

Guyane : sécurité maximale pour la rentrée scolaire à Saint-Laurent-du-Maroni. Hier, les élèves du collège Arsène Bouyer d'Angoma et du Lycée Bertène Juminer ont eu droit à des fouilles par les forces de l'ordre. Avant les vacances scolaires, deux jeunes filles avaient été blessés par balles devant le lycée.

Une opération solidarité qui tourne mal en Guyane. 200 familles ont reçu des dons en nourriture du centre d'action sociale de la ville de Macouria. Malheureusement, certaines denrées étaient périmées.

Olympiades du corps et du cœur à Tsamboro à Mayotte. Du football et du rugby pour sensibiliser les jeunes contre les violences sexuelles et les addictions.