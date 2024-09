SERIE. "En boucle" : d'un Saint-Denis à l'autre, la double vie de François Françoise

Faites connaissance avec François Françoise, fier créole réunionnais de 50 ans ! Ce mâle alpha, coincé dans des schémas traditionnels, se heurte à son entourage familial et professionnel mieux inséré dans une société en pleine mutation. L'un après l'autre, les épisodes déconstruisent tous les préjugés avec humour et dérision. Le choc est frontal mais drôle : une série inédite à ne surtout pas manquer !

François Françoise vit à La Réunion. Et à l’image de beaucoup d’hommes de sa génération, il est sympathique mais... dominant et pas du tout en phase avec la société actuelle !

À la maison, après trente ans de mariage, son couple bat de l’aile. Il découvre également que sa fille de 17 ans est amoureuse de la voisine... Au boulot, on demande à François sa vision d’une entreprise "inclusive". Et là, ça coince. Inclusif ? Connaît pas !

François Françoise (David Erudel) mange un sandwich bouchon • ©La Belle Télé / Tiktak Production

Suite à une énième dispute avec sa femme Prisca, François Françoise s’électrocute et bascule malgré lui dans une boucle temporelle qui le projette alternativement de Sin Dni -Saint-Denis de La Réunion en créole-... à Saint-Denis, en banlieue parisienne !

Dans ce 93 qui lui est inconnu, François se retrouve dans la peau de son double à la vie idéale. Mais cette vie fantasmée n’est pas la sienne. Complètement paumé, il enchaîne gaffe sur gaffe, d’un côté comme de l’autre.

"En boucle" voit tout en double !

En boucle offre deux visions de la société à travers l'extraordinaire aventure de François Françoise et avec les autres personnages de la série.

Notre environnement évolue et il est nécessaire de s'y adapter. François Françoise est enfermé dans un carcan. Comment va-t-il réussir à se remettre en question, à s'émanciper de sa temporalité rétrograde pour atteindre celle d'un monde idéal qui se veut plus juste, plus équitable et plus respectueux ?

François Françoise (David Erudel) dans la chambre de sa fille, extrait de la série En boucle • ©La Belle Télé / Tiktak Production

En boucle aborde les enjeux du monde actuel avec humour. Une palette de personnages modernes et variés incarne de multiples problématiques : les relations intergénérationnelles, le féminisme, l'homosexualité, nos modes alimentaires, les religions, le racisme, le travail, la maltraitance animale...

Comment sortir des schémas conservateurs ou, par exemple, des préjugés de genre afin d'accepter la différence ? Comment l'entreprise gère-t-elle l'inclusivité et la tolérance ?

En boucle aborde ces questions avec l'humour et la dérision si chers aux Outre-mer. Une légèreté de ton qui se joue des stéréotypes en passant du comique à l'émotion. Une comédie qui réussit à faire sourire et réfléchir !

Les mondes créoles en boucle

Toute la série multiplie les clins d'œil aux cultures créoles. En boucle détaille particulièrement la créolité réunionnaise chère à Sébastien Folin, un des scénaristes. Le créole, la cuisine, la musique - avec notamment le maloya - s'invite dans les épisodes.

Toute la richesse des diverses cultures réunionnaises est présente (tamoule, malgache, chinoise - à La Réunion, tous les Asiatiques sont appelés chinois -, zarabe - c'est-à-dire d'origine indo-musulmane.)

De g. à dr. et de haut en bas : Jade Lambert, Eric Lauret, Christine Salem, Brendon Gercara, Marie Alice Sinaman, Thierry Vaïtilingom. • ©La Belle Télé / Tiktak Production

Avec David Erudel, Christine Salem, Marie Alice Sinaman, Jade Lambert, Eric Lauret, Thierry Vaïtilingom, Laure Le Rouzic, Estelle Mosdine, Aloïs Fructus, Baya Massamba-Wa, Audrey Turpin, Antoine Stip, Julien Dijoux, Patricia Ricordel, Frédéric Viguerie, Julien Bréart, Beryl Coutat, Brendon Gercara, Marc Nativel.

Écriture : Sébastien Folin, Fred Journet et Carole Lépinay

D'après une idée originale d'Olivier Drouot et Laurent Médéa

Réalisation : Manon Amacouty

Production : La Belle Télé / Tiktak Production

Avec la participation de France Télévisions

Avec le soutien de la Région Réunion

Et en partenariat avec le Centre national de la cinématographie et de l'image animée

Série en 7 épisodes - © 2024