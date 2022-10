Une jeune Réunionnaise en formation au cadre noir de Saumur

Maëliss Lecoeur, originaire de Saint Paul à La Réunion, est en formation au Cadre Noir de Saumur, la prestigieuse école d’équitation qui forme l’élite des cavaliers français.

Bruno Gabetta •

À 20 ans, la Réunionnaise est la première cavalière de son île à intégrer l’IFCE, l’institut français du cheval et de l’équitation. 140 hectares dédiés au cheval avec en son sein le célèbre Cadre Noir de Saumur, le corps des cavaliers d’élites. Militaires à l’origine, les écuyers exerçaient à l’École de cavalerie. Devenu civil, ce corps d’instructeurs enseigne depuis à l’École nationale d’équitation.

Maëliss est en seconde année de licence pro-équitation. La formation se partage entre enseignement universitaire et professionnel. Après des études secondaires à la Réunion, et une 3ème place par équipe aux championnats de France Outre-mer en 2019, elle quitte la Réunion avec son bac scientifique en poche pour poursuivre sa passion en métropole.

Malheureusement, le monde du cheval étant restreint à la Réunion par sa localisation notamment, j’ai dû quitter l’île pour tenter de rentrer en formation universitaire et professionnelle au cadre noir de Saumur. Maëliss Lecoeur

En 2020, Maëliss est recrutée comme cavalière d’entrainement par Loic Devédu, écuyer du cadre noir. Auprès de lui, elle apprend et perfectionne sa technique, pour atteindre le niveau qui lui permet d’intégrer l’école. Sur la centaine de postulants de départ, seule une dizaine intégrera la formation.

Entrée du centre de formation le Cadre noir de Saumur • ©Bruno Gabetta

Une formation de haut niveau qui prépare les étudiants à occuper des postes d’encadrement, comme responsables pédagogiques ou dirigeants d’entreprises équestres.

Képi noir et or des écuyers du cadre noir de Saumur • ©Bruno Gabetta

Pour porter le képi noir et or des écuyers du cadre noir de Saumur, la jeune Réunionnaise devra aller au bout d’un cursus de quatre années de formation. Elle pourra alors à son tour perpétuer la tradition et l’excellence de l’équitation française.