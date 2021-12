VIDEO. À la 1ère page : Mikaele Tui, passeur de culture wallisienne

L'émission littéraire d'Outre-mer la 1ère reçoit Mikaele Tui, diffuseur intarissable des traditions de son archipel. Le beau livre "Uvea", publié aux Éditions de l’Institut des études du Pacifique, entraine le lecteur dans un voyage à travers le temps et dans les multiples mondes de Wallis.

Outre-mer la 1ère •

Uvea est le premier livre entièrement écrit par des Wallisiens vivant sur l’île de Wallis : Filihau Asi Talatini, Apeleto Likuvalu, Atoloto Malau, Kimi Seo, Virginie Tafilagi et Mikaele Tui. Elise Huffer, anthropologue, et Mikaele Tui ont réuni les textes. Ils ont choisi d’aborder des thèmes tels que le système de chefferie royal, la langue, l’éducation traditionnelle et contemporaine, la religion et les coutumes aujourd’hui.

Mikaele Tui, ambassadeur de Wallis

À Uvea (Wallis), Mikaele Tui est aliki, c’est à dire un représentant des familles nobles. Membre de la chefferie royale, il est l’un des gardiens de sa culture ancestrale, la Coutume, qu’il transmet inlassablement aux jeunes générations.

Il a été un des premiers journalistes de la radio FR3 Wallis-et-Futuna puis a fait toute sa carrière dans le service territorial des affaires culturelles.

Il occupe aussi des fonctions coutumières de premier rang : il est mahe futuaika, le deuxième dans la hiérarchie du conseil royal, en charge de la culture, de la gestion des conflits fonciers et des relations avec l’État. Il est désigné en 2008 , faipule de mua (chef de district).

La même année, il s'inscrit à la faculté d’anthropologie de Bron (69). Il participe à la numérisation des archives maristes du Vatican, des archives de l’Outre-mer d’Aix-en-Provence et de Fontainebleau.

En mission territoriale sous mandat de l’ONU, il a étudié les systèmes coopératifs d’Israël. Il vit dans l'Hexagone depuis 2015 et préside l’association Felave’i Fiafia.

